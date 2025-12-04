Türkiye’de bir ilk: İşaret dili konseptli mağaza

Kahve zinciri Starbucks, Türkiye’deki ilk Signing Store konseptinin açılışını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirdi. Starbucks, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği (İEEF) danışmanlığında İstanbul Göztepe Loft mağazası daha erişilebilir ve kapsayıcı bir konseptle “Community Store Starbucks Elden Ele” mağazasına dönüştürdü. Proje, işitme engelli ve sağır topluluğuna yepyeni bir buluşma noktası sunuyor. Starbucks Elden Ele, işitme engelli bireylerin hem çalışabildiği hem de topluluk olarak bir araya gelebildiği bir alan olarak tasarlandı. Mağazada düzenlenecek eğitimler, atölyeler ve sosyal etkinliklerle, herkes için daha erişilebilir bir Starbucks deneyimi hedefleniyor.

İşaret Diliyle Kahve Deneyimi Starbucks Elden Ele Mağazasında

Proje kapsamında oluşturulan “Kahve Sözlüğü”, menüden servis sürecine kadar her aşamada işaret diliyle iletişimi destekliyor. Bu özel sözlük hem kasa önünde hem de dijital ekranlarda konumlandırılarak müşterilerin kolayca menüye ulaşmasını sağlıyor. Böylece ziyaretçiler, kahve siparişlerini işaret diliyle verebiliyor. Starbucks, mağazada görev alacak tüm partnerlerine işaret dili eğitimi sağlayarak hem iletişim bariyerlerini ortadan kaldırıyor hem de toplumsal farkındalığı güçlendiriyor. “Starbucks Elden Ele” mağazası, yalnızca bir kahve noktası değil; eşitlik, anlayış ve birlikte üretme kültürünü yansıtan bir buluşma alanı olarak konumlandırılıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Alshaya Starbucks Avrasya Başkan Yardımcısı Figen Ilgaz, proje hakkında şunları söyledi: “Starbucks olarak kapsayıcılığı iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. ‘Starbucks Elden Ele’ mağazamız, yalnızca bir kahve noktası değil; kapsayıcılığın, birlikte üretmenin ve iletişimin her dilde mümkün olduğunun bir göstergesi. Bu özel mağazamızla işitme engelli ve sağır topluluğuna güçlü bir alan kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 2026 yılı içinde farklı illerdeki mağazalarımızı da bu konseptle dönüştürerek, işitme engelli ve sağır topluluğuna daha fazla alan açmayı ve kapsayıcılık yolculuğumuzu büyütmeyi sürdüreceğiz.”

Türkiye’de işitme engelli ve sağır topluluğuna özel olarak tasarlanan ilk Starbucks mağazası olan Community Store Starbucks Elden Ele, herkesi işaret diliyle kahve deneyimini paylaşmaya davet ediyor.

Proje ile ilgili İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça da Ülkemizde yaşayan yaklaşık 3 milyon işitme engelli birey için hazırlanan ‘’Elden Ele’’ projesinin kendi dillerinde hizmete erişim yollarının açılmasının yanı sıra bu özel mağaza ile pekiştirildiğini ve mağazanın işitme engelli bireylerin sosyal saatlerinin ötesinde her türlü ihtiyaçlarında kullanabilecekleri bir alan olduğunu belirtti. Akça, “Keyifle sürdürülen projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyar iken işitme engelli dostlarımızın keyifli saatler geçireceği mağazanın hazırlanmasında emeği geçen tüm Starbucks ailesine teşekkür ederiz” dedi.