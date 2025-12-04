Kasım 2024’te Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi olarak kapılarını açan Müzeverse, artık yolculuğuna Galataport İstanbul’da devam ediyor. Merkezi konumuyla daha fazla ziyaretçiye ulaşmayı hedefleyen Müzeverse, yeni içeriği olan “Yaşamın Kökleri”ni ilk kez Galataport İstanbul’daki yeni adresinde tarih ve teknoloji meraklıları ile buluştururken, şu ana kadar yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi” ve “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi” VR deneyimlerini de buraya taşıyor. Ziyaretçiler artık tarihin farklı dönemlerini Galataport İstanbul O2 Blok’ta yaşayabilecek.

Müzeverse, Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi olarak UNIQ İstanbul’da başladığı yolculuğunu, gördüğü yoğun ilgiyle birlikte şimdi Galataport İstanbul’a taşıyor. İstanbul’un kalbinde yer alan ve açılışından bu yana 50 milyondan fazla misafiri ağırlayan Galataport İstanbul, Müzeverse’e merkezi bir konum sağlıyor ve ziyaretçilerin sanal gerçeklik deneyimlerine çok daha kolay ulaşmasına imkan tanıyor. Fransa merkezli ve on iki ülkede ödüllü VR projeleriyle tanınan Excurio iş birliğiyle hazırlanan Müzeverse, tarih, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren çok duyulu deneyimler sunuyor.

Ziyaretçiler, Galataport İstanbul’un hareketli ortamında VR yolculuklarıyla geçmişin izlerini takip ediyor, aynı zamanda İstanbul’un kültürel ve sanatsal dokusunu yepyeni bir perspektifle keşfediyor. Ziyaretçiler, deniz ve şehir manzarasının eşliğinde teknoloji ile sanatı bir arada deneyimliyor ve İstanbul’un kültür-sanat rotasında benzersiz bir deneyimin parçası oluyor. Ziyaretçilerine tarihi yeniden yaşatan VR deneyimleri sunan Müzeverse, yeni adresi Galataport İstanbul ile sanatı ve teknolojiyi buluşturan öncü bir rol de üstleniyor. Müzeverse, daha geniş kitlelerle buluşmayı, kültürel yolculuğunu büyütmeyi ve farklı dönemlerini konu alan yeni hikayelerini Galataport İstanbul’da ziyaretçileriyle buluşturmayı hedefliyor.

“Muséum national d’Histoire naturelle” İş Birliği ile Geliştirildi

Müzeverse, üçüncü gösterimi “Yaşamın Kökleri” ile Galataport İstanbul’da ziyaretçilerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Excurio’nun Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (Muséum national d’Histoire naturelle) ile işbirliği içinde hazırladığı bu 45 dakikalık sanal gerçeklik deneyimi, dünyanın oluşumundan günümüze kadar yaşamın öyküsünü nefes kesici bir şekilde sunuyor. 3,5 milyar yıl öncesinden 2223 yılına uzanan yolculuk, dünyadaki yaşamın dokuz büyük evresini büyüleyici görsellerle ve bilimsel titizlikle yeniden canlandırıyor. Paris’ten araştırmacı Charlie ve adını Charles Darwin’den alan sevimli robot Darwin, izleyicileri okyanusların derinliklerinden karaların oluşumuna, dinozorların ve ilk memelilerin izlerinden tropik ormanların renkli yaşamına kadar sürükleyici bir keşfe çıkarıyor. Avustralya’dan Tanzanya’ya uzanan sekiz fosil bölgesi, geçmişin sırlarını günümüze taşıyor. 162 türle yaşamın çeşitliliği gözler önüne seriliyor, her sahne fosil kayıtları ve bilim insanlarının katkılarıyla gerçeğe yakın şekilde inşa ediliyor. “Yaşamın Kökleri”, zaman yolculuğu ve canlı görselliklerle, dünyanın güzelliğini ve yaşamın kırılganlığını yakından keşfetme fırsatı veriyor.

Antik Mısır’dan Orta Çağ’a Uzanan Tarihi Yolculuk

Excurio tarafından tasarlanan “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi”, izleyicileri 4.500 yıl öncesine götürerek Kral Khufu’nun cenaze törenine tanıklık etme ve Büyük Piramit’in gizli alanlarını keşfetme imkanı sunuyor. İkinci gösterim “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi” ise, 14. yüzyılın politik ve dini çalkantıları arasında geçen, Fransa’daki efsanevi şehir Carcassonne’da izleyicilerini adalet, vicdan ve sadakat kavramlarının iç içe geçtiği dramatik bir yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçilerini pasif izleyicilerden aktif tarih kaşiflerine dönüştüren 45 dakikalık bu sürükleyici VR deneyimleri, sinematik anlatımı ve gerçekçi sahne tasarımlarıyla Excurio’nun yenilikçi hikaye anlatımını en etkileyici biçimde yansıtıyor.

“Deneyimlere Sürekli Yenilerini Ekleyeceğiz”

Müzeverse’ün yeni dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan VR Future Kurucusu Fahad Rehman, “Müzeverse’ün Galataport İstanbul’a taşınması, sunduğumuz dijital kültür deneyimlerinin artık sadece belli çevrelerle sınırlı kalmadığını, şehir yaşamının tam merkezine yerleştiğini gösteriyor. Bizim için bu adım, sanal gerçeklik teknolojisini daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir kültürel araç haline getirmenin de bir yolu. Ziyaretçilerin tarihi anlatıları sadece izlemekle kalmayıp onların bir parçası haline gelmesi, teknolojinin insanla kurduğu ilişkinin geldiği noktayı yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde farklı disiplinleri buluşturan, hem kültürel hem de teknolojik açıdan öncü projeleri hayata geçirerek bu deneyimlere sürekli yenilerini eklemeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un Kültürel Çeşitliliğine Katkı Sağlayacağız”

Müzeverse’in kültür ve sanat deneyiminde dönüşüm yarattığını vurgulayan VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano, “Galataport İstanbul’daki yeni dönem, Müzeverse’ün hikayesinde bir mekan değişikliğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Şehrin kalbindeki bu yeni adres, yerli ve yabancı ziyaretçilerin İstanbul’un kültürel çeşitliliğiyle etkileşime geçmesini kolaylaştırıyor. Bizim için önemli olan, her yaştan insanın tarihle ve sanatla duygusal bir bağ kurmasını sağlamak. Müzeverse, bu yönüyle geçmişi anlatan ve bugünü anlamlandırmamıza yardımcı olan bir deneyim alanı haline geliyor. Amacımız, kültür-sanat deneyimini teknolojinin diliyle daha fazla insana ulaştırmak.” açıklamasında bulundu.

“Müzeverse ile Galataport İstanbul’u Özellikle Çocuklar ve Aileler İçin Daha da Cazip Hale Getiriyoruz”

Galataport İstanbul Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali ise “Galataport İstanbul’un ilham veren bir buluşma noktası olma vizyonunu, Müzeverse’e ev sahipliği yaparak güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aileler ve çocuklar başta olmak üzere tüm misafirlerimizin keyifli ve güvenli bir ortamda; yürüyüşünden yeme-içmeye, kültür sanattan alışverişe, günlerini planlayabildikleri bir deneyim sunuyoruz. Buna tarihle teknolojiyi buluşturan Müzeverse’ü eklemek bizi heyecanlandırıyor. Özellikle ilham verici ve eğitici yönünden dolayı okullarla yapılan iş birliklerini de çok önemsiyoruz,” dedi.