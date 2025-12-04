Musk'a göre bu 3 şey yapılmazsa yapay zeka insanlık için felaket olabilir

CNBC'de yer alan habere göre; Elon Musk, yapay zekânın taşıdığı risklere dikkat çekmeyi sürdürüyor. Musk'a göre bu teknolojinin insanlık için olumlu bir geleceğe hizmet edebilmesi adına 3 gerekli bileşen var. Musk'ın yorumları şöyle:
1 GERÇEĞE BAĞLI KALMAK
Musk, yapay zekânın güvenli biçimde geliştirilebilmesi için kritik bir noktaya dikkat çekti: Gerçeğe bağlı kalmalı. Aksi halde çok tehlikeli olabilir.
3 GERÇEKLİK
Musk’a göre yapay zekâ, doğruluktan uzaklaşıp internetteki yanlış bilgilerle beslenirse “çok sayıda yalanı özümser” ve bu yalanlar gerçeklikle çeliştiği için doğru şekilde akıl yürütmekte zorlanır. Musk, "Bir yapay zekâyı yanlış şeylere inanmaya zorlarsanız, onu adeta delirtebilirsiniz; bu da kötü sonuçlar doğurur" diyor.
4 GÜZELLİK
Musk, yapay zekânın sadece doğruluğa değil, aynı zamanda güzelliği takdir etmeye de ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Musk'a göre yapay zekânın yalnızca doğru bilgi peşinde koşan bir mantık makinesi olmaması gerekir. Aynı zamanda insan deneyimini oluşturan estetik ve duygusal değerleri de anlayabilmesi gerekir. Musk, “Güzelliği gördüğünüzde anlarsınız” yorumu yapıyor. Yani ona göre güzellik, tamamen matematiksel veya mantıksal bir kavram değildir. İnsanlar bir manzarayı, bir sanat eserini, bir melodiyi ya da bir davranışın inceliğini sezgisel olarak güzel bulurlar. Yapay zekâ da —eğer insanlıkla uyumlu bir gelecek hedefleniyorsa— bu tür “insani değerleri” anlamalı ve takdir edebilmelidir.