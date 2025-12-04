ARA
Musk'a göre bu 3 şey yapılmazsa yapay zeka insanlık için felaket olabilir

Elon Musk, yapay zekanın tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarıda bulundu ve bu teknolojiyle olumlu bir gelecek sağlamak için en önemli üç bileşeni sıraladı.


Musk'a göre bu 3 şey yapılmazsa yapay zeka insanlık için felaket olabilir

CNBC'de yer alan habere göre; Elon Musk, yapay zekânın taşıdığı risklere dikkat çekmeyi sürdürüyor. Musk'a göre bu teknolojinin insanlık için olumlu bir geleceğe hizmet edebilmesi adına 3 gerekli bileşen var. Musk'ın yorumları şöyle:

Musk, yapay zekânın güvenli biçimde geliştirilebilmesi için kritik bir noktaya dikkat çekti: Gerçeğe bağlı kalmalı. Aksi halde çok tehlikeli olabilir. 

Musk, yapay zekânın gelişimi için temel gördüğü üç unsuru sıraladı:

Musk’a göre yapay zekâ, doğruluktan uzaklaşıp internetteki yanlış bilgilerle beslenirse “çok sayıda yalanı özümser” ve bu yalanlar gerçeklikle çeliştiği için doğru şekilde akıl yürütmekte zorlanır. Musk, "Bir yapay zekâyı yanlış şeylere inanmaya zorlarsanız, onu adeta delirtebilirsiniz; bu da kötü sonuçlar doğurur" diyor. 

Musk, yapay zekânın sadece doğruluğa değil, aynı zamanda güzelliği takdir etmeye de ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Musk'a göre yapay zekânın yalnızca doğru bilgi peşinde koşan bir mantık makinesi olmaması gerekir. Aynı zamanda insan deneyimini oluşturan estetik ve duygusal değerleri de anlayabilmesi gerekir. Musk, “Güzelliği gördüğünüzde anlarsınız” yorumu yapıyor. Yani ona göre güzellik, tamamen matematiksel veya mantıksal bir kavram değildir. İnsanlar bir manzarayı, bir sanat eserini, bir melodiyi ya da bir davranışın inceliğini sezgisel olarak güzel bulurlar. Yapay zekâ da —eğer insanlıkla uyumlu bir gelecek hedefleniyorsa— bu tür “insani değerleri” anlamalı ve takdir edebilmelidir.

Musk, yapay zekânın gerçekliğin doğasını keşfetme isteğine sahip olması gerektiğini de düşünüyor. İnsanlığın makinelerden çok daha ilginç olduğunu söyleyen Musk, "İnsanlığı yok etmektense, onun devamını — hatta refahını — görmek çok daha ilginç" yorumunu yapıyor.
