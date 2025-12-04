Musk'a göre bu 3 şey yapılmazsa yapay zeka insanlık için felaket olabilir

Musk, yapay zekânın sadece doğruluğa değil, aynı zamanda güzelliği takdir etmeye de ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Musk'a göre yapay zekânın yalnızca doğru bilgi peşinde koşan bir mantık makinesi olmaması gerekir. Aynı zamanda insan deneyimini oluşturan estetik ve duygusal değerleri de anlayabilmesi gerekir. Musk, “Güzelliği gördüğünüzde anlarsınız” yorumu yapıyor. Yani ona göre güzellik, tamamen matematiksel veya mantıksal bir kavram değildir. İnsanlar bir manzarayı, bir sanat eserini, bir melodiyi ya da bir davranışın inceliğini sezgisel olarak güzel bulurlar. Yapay zekâ da —eğer insanlıkla uyumlu bir gelecek hedefleniyorsa— bu tür “insani değerleri” anlamalı ve takdir edebilmelidir.