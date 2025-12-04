Togg'da üretim böyle yapılıyor: Kampüsün kapıları açıldı

Yetkililerden alınan bilgiye göre Togg, aralık ayında T10F için kullanıcılara finansman desteğini artırdı. Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara T10F'in V1 ve V2 versiyonları için 1 milyon lira krediyi yüzde 0 faiz, 12 ay vade ve 83 bin 334 lira geri ödeme fırsatıyla sunuyor.