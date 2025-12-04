Togg'da üretim böyle yapılıyor: Kampüsün kapıları açıldı

TOGG, Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü’nde düzenlenen programda üretim hattını basın mensuplarının ziyaretine açarak, üretimin tüm aşamalarının yerinde görülmesine olanak sağladı.
1 Üretim süreçleri anlatıldı
Togg'un T10X ve T10F modellerinin üretim ve son olarak kampüsten çıkış süreçleri adım adım basın mensuplarına anlatıldı.
2 Resmi açılışı 2022 yılında yapılmıştı
Resmi açılışı 29 Ekim 2022'de yapılan TOGG Teknoloji Kampüsü, gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındırıyor.
3 Esnek bir üretim altyapısına sahip
Kampüs, talebe göre hızla uyum sağlayabilen esnek bir üretim altyapısına sahip. Farklı model ve donanım kombinasyonları aynı hat üzerinde kısa sürede değiştirilebiliyor ve üretim hatları bu esnekliği destekleyecek şekilde tasarlanmış durumda.
4 Avrupa'nın en temizi olarak öne çıkıyor
Avrupa'nın en temiz boyahanesi bu kampüste yer alıyor. 5 gram/metrekareden az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i değerle Avrupa'nın en temizi olarak öne çıkıyor.
5 Kampüs 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edildi
1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip ve üretim hatlarında toplam 250 robot mevcut.
6 Yüksek otomasyona sahip
Kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre dizayn edilmiş olan kampüs, yüksek otomasyona da sahip ve gövde atölyesinde yüzde 90 otomasyon söz konusu.
7 Kullanıcılara finansman desteği artırıldı
Yetkililerden alınan bilgiye göre Togg, aralık ayında T10F için kullanıcılara finansman desteğini artırdı. Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara T10F'in V1 ve V2 versiyonları için 1 milyon lira krediyi yüzde 0 faiz, 12 ay vade ve 83 bin 334 lira geri ödeme fırsatıyla sunuyor.
8 Geri ödeme seçeneği sunuluyor
Bireysel kullanıcılara aynı zamanda 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,39 faizli 48 ay vadeli 68 bin 617 lira geri ödemeli, kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçeneği sunuluyor.
9 4More serisi de kampanya kapsamında
Togg'un daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kullanıcılar T10X ve T10F 4More için 1 milyon lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 lira geri ödemeli alternatiften yararlanabiliyor.
10 Kullanıcılara sunulan geri ödeme seçenekleri
Ayrıca bireysel kullanıcılar, 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,30 faizli 36 ay vadeli 68 bin 604 lira geri ödemeli, kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 900 bin lira krediye 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçeneği tercih edebiliyor.
11 Almanya'dan sonra sırada Fransa ve İtalya var
TOGG, ilk ihracatını yaptığı ülke olan Almanya'dan sonraki hedef ülkeleri Fransa ve İtalya olarak belirlemiş durumda.