Türkiye’nin dijital güven karnesi açıklandı

Şikayetvar tarafından hazırlanan ve TrustBuy altyapısı kullanılarak yayımlanan 2025 Türkiye Dijital Güven Raporu, Türkiye’de dijital güvenin ilk kez veriye dayalı biçimde ölçüldüğü kapsamlı bir çalışma olarak öne çıkıyor. Rapora göre her iki tüketiciden biri son bir yılda online alışverişte mağduriyet yaşadı; kullanıcıların yüzde 76’sı kişisel bilgilerini paylaşırken endişe duyuyor; güven skoru yüksek markalar ise yüzde 42 daha fazla müşteri sadakati yaratıyor. Bu bulgular, e-ticarette güvenin artık bir tercih değil, yeni bir ekonomik değer birimi olduğunu gösteriyor.

Dijital güven: Türkiye’nin görünmeyen sermayesi

Rapor, 4 bin 168 katılımcıyla, yüzde 99 güven düzeyinde gerçekleştirilen ulusal temsili bir araştırmaya dayanıyor. Bankacılıktan sağlığa, sigortadan e-ticarete kadar 12 sektörde güven algısını ölçen çalışma; güvenin temel belirleyicilerini veri güvenliği (yüzde 76,4), yasal denetim (yüzde 73,4) ve dijital altyapı performansı (yüzde 71,5) olarak ortaya koyuyor.

Tüketici en çok veri güvenliği istiyor

● Katılımcıların yüzde 94,2’si kişisel verilerinin taşınması veya paylaşımı için açık izin şartı istiyor.

● Yüzde 82,7’si güven eksikliği nedeniyle satın alma işlemini yarıda bırakıyor.

● Yüzde 41,4 sahte veya kusurlu ürün mağduriyeti yaşamış durumda.

● Güven rozetleri yalnızca yüzde 47,7 kullanıcıda güven artışı sağlıyor. Bu da “bağımsız sertifikasyon ihtiyacını” güçlendiriyor.

Raporun öne çıkan bulguları

● En yüksek güven: Bankacılık (yüzde 41,3)

● En düşük güven: Sosyal Medya (yüzde 23,4)

● Kadınlar için en kritik faktör: Şeffaf veri politikası

● 55+ yaş grubu: En yüksek güven endişesi (yüzde 81,1)

● Genç kullanıcılar: Hız ve kolaylık odaklı, ama güven duygusu kırılgan

● Yüksek eğitimliler: Veri ihlallerini fark etme ve bildirme oranı en yüksek grup

"E-ticaretin güven standardı belirleniyor"

TrustBuy CMO’su Sezin Bereketoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Güven, dijital ekonominin görünmeyen para birimi. Artık bu değeri ölçebiliyor, kıyaslayabiliyor ve geliştirebiliyoruz. TrustBuy, Türkiye’de e-ticaretin güven standardını tanımlamak üzere tasarlandı. Tüketicilerin güvenini veriye dönüştürerek, markalara sürdürülebilir rekabet avantajı kazandırıyoruz.”

