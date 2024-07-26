Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından ilk altı ayda 2,7 milyar lira net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yılın ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Banka, 2024'ün ilk altı ayında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırarak 144 milyar liraya çıkardı.

Bankanın net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 2,7 milyar liraya ulaşırken, kredi hacmi 91,8 milyar lira seviyesine yükseldi. Bankanın 2024 yılı haziran ayı sonunda ortalama özkaynak karlılığı yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,83 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefiyle 2024'ün ikinci çeyreğinde de uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliklerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Öztop, Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve net sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atmaya devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının Dünya Bankası (IBRD) ile Türkiye'deki dağıtık güneş enerjisi projelerini desteklemek amacıyla 300 milyon avro ve Clean Technology Fund (CTF) ile batarya enerji depolama sistemlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon dolar tutarında kredi anlaşmaları imzaladığı bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

'Bankamız ve Dünya Bankası arasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında, 200 milyon dolar ve 200 milyon avro tutarında imzalanan kredi anlaşmasıyla Türkiye'deki yüksek karbon emisyonuna sahip sektörlerde karbon emisyonu azaltımı projelerini destekleyerek Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyoruz. OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu'ndan (OFID), Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazıyla gıda güvenliği ve tarımsal sanayi alanında kullanılmak üzere 50 milyon dolar tutarında finansman sağladık. Bankamız önümüzdeki süreçte de ülkemize yeni kaynak girişlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam edecektir.'

- 'Türkiye'nin öncü girişim sermayesi fonlarına yatırım yapıyoruz'

Yakın zamanda kurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının ana yatırımcıları olduğu Üst Fon'un girişimcilik ekosistemi için oldukça değerli olduğunun altını çizen Öztop, şu açıklamalarda bulundu:

'Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilecek olan, Hazine ve Maliye Bakanlığının 35 milyon dolar, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 15 milyon dolar kaynakla ana yatırımcıları olduğu 50 milyon dolarlık ilk kapanış büyüklüğüyle kurulan Üst Fon ile, girişim sermayesi fonlarının etkinliğinin artırılarak Türkiye girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini, yüksek katma değer ve hızlı büyüme potansiyeli bulunan girişimlere fonlar aracılığıyla kaynak aktarılarak ülke kalkınmasına katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Söz konusu fonun, ülkemizin teknoloji yetkinliğinin artırılmasına katkı sunacağını ve oluşturulacak kaldıraç etkisiyle sermaye piyasalarının derinleştirilmesiyle girişimcilik ekosisteminde önemli bir çarpan etkisi oluşturacağını değerlendiriyoruz.'

Öztop, bünyesinde sekiz alt fon barındıran Türkiye Kalkınma Fonu ile yenilikçi girişimlere ve yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere sermaye yatırımı yaptıklarını hatırlatarak, Türkiye Kalkınma Fonu, alt fonu olan TÜBİTAK BİGG Fonu üzerinden TÜBİTAK 1812 programı kapsamında mükemmeliyet mührü alan iş planlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuş 136 şirkete doğrudan yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

- 'Ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkılar sağlamaya devam edeceğiz'

Öztop, ayrıca, erken aşama girişimlere yatırım gerçekleştiren Invest 101 fonu üzerinden siber güvenlik, insan kaynakları teknolojileri, robotik, yapay zeka, bulut bilişim teknolojileri ve sıvı biyopsi teknolojisi gibi alanlarda doğrudan yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, şunları paylaştı:

'TÜBİTAK BİGG Fonu yatırımları hariç tutulduğunda, Türkiye Kalkınma Fonu’nun doğrudan yatırım portföyündeki şirket sayısını 24'e, toplam ekosisteme aktardığı doğrudan kaynak miktarını da 17,4 milyon dolara yükselttik. Türkiye Kalkınma Fonu'nun üstlenmiş olduğu öncü rol sayesinde, ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkılar sağlamaya devam edeceğiz.'

Yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerinin bilgisini veren Öztop, bankanın yatırım bankacılığı faaliyetleri doğrultusunda Oba Makarna'nın 3,8 milyar lira büyüklüğe sahip halka arzında lider olarak yer aldığına değindi.

Öztop, tarım ekosistemini teknolojiyle buluşturan dijital tarım platformu Tarfin Tarım'ın Türkiye'de bir ilk olan 30 milyon lira tutarındaki buğday fiyatına endeksli sukuk ihracını ve yine Tarfin Tarım'ın 170 milyon lira tutarlarındaki sukuk ihraçlarını gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

'Gıda güvenliği ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği sağlayabilmek amacıyla CarrefourSA'nın 300 milyon lira ve 200 milyon lira tutarlı sukuk ihraçlarına da aracılık ettik. Finansal danışmanlık alanında da katma değerli danışmanlık hizmetleri sunmaya devam eden Bankamız, 2023'te münhasır finansal danışman olarak çalışmaya başladığı Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin AC Çimento A.Ş. tarafından satın alımı işlemini Mart 2024'te başarıyla tamamladı. Bankamız birleşme ve satın alma danışmanlığı faaliyetleri kapsamında, gelecek dönemlerde de farklı sektörlerde hizmet sunan ve faaliyet gösteren kamu kurumlarıyla özel sektör şirketlerine katma değer sağlamayla önde gelen birleşme ve satın alma danışmanları arasındaki yerini koruma hedefiyle faaliyetlerimizi çeşitlendirerek çalışmalara devam edecek.'