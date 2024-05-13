Türkiye MediaMarkt Grubu'nda en hızlı büyüyen ülke oldu

Avrupa’da 11 ülkede, 1.000’e yakın mağazasında 45 binden fazla ürün çeşidiyle tüketicilerle buluşan Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarktSaturn Grubu, Türkiye’deki büyümesine hız veriyor. MediaMarkt Türkiye olarak MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde sadece bir sene içerisinde 5’inci sıradan 2’nci sıraya yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, sözlerine şöyle devam etti: “2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduk. Daha öncesinde İspanya, İtalya ve Avusturya’nın ardından 5’inci sıradayken, hızlı mağaza açılışlarımızla fiziksel olarak büyüyerek 2’nci sıraya yükseldik. Ülkemizden aldığımızı ülkemize yatırarak, mağaza açmaya, diğer kanallara yatırım yapmaya, istihdamı artırmaya devam ederek Türkiye olarak güçlü performansımızı sürdüreceğiz” dedi.

4 YENİ MAĞAZA GELİYOR

Hulusi Acar, MediaMarkt Türkiye’ye ilişkin genel istatistikleriyse şöyle aktardı: “MediaMarkt Türkiye olarak 30 ilimizde 98 mağazamız, toplamda 240 bin metrekareyi aşan satış alanımız, toplamda 3 bin 742 çalışanımız var. Mağazalarımız ve mediamarkt.com.tr de yılda 300 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyoruz. MediaMarkt Türkiye olarak bundan 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz, cazip fırsatlarla hizmetlerin bir araya toplandığı bir sadakat programımız var. Ülkemizin en büyük sadakat programlarından biri olan MediaMarkt CLUB’ın bugün üye sayısı 6 milyona ulaştı.”



Acar, önceliklerinin Türkiye’de kazandıklarını Türkiye’ye yatırmak olduğunu, istihdam konusundaki çalışmalarının devam ettiğini vurgularken sözlerine şu şekilde devam etti: “MediaMarkt Türkiye olarak her geçen yıl istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2021 mali yılında 2 bin 941 olan çalışan sayımızı bir sonraki sene 3 bin 227’ye çıkardık. 2023 yılında ise %13’lük bir artış ile istihdam ettiğimiz kişi sayısı 3 bin 648 oldu. 2024 yılı başından itibaren sadece bu zamana kadar istihdamı yüzde 4 artırdık ve sene sonuna kadar yine %10 artışla çalışan sayımızı 4 bine çıkarmayı planlıyoruz. 2016 yılında pazar lideri olma hedefimiz doğrultusunda başlattığımız atılımlarımızın neticesinde 2022 yılında organize perakende kanalının liderliğine ulaşmıştık. 2023 yılında da bu liderliğimizi güçlendirerek koruduk ve 2024 yılında da liderliğimizi sürdüreceğiz. Ülkemize yatırım yaparak büyümeye devam edeceğiz.”

DENEYİME YATIRIM YAPIYOR

MediaMarkt Türkiye aynı zamanda Deneyim Şampiyonluğu vizyonu doğrultusunda alışveriş deneyimine yatırım yapmaya devam edecek. Farklı mağaza konseptleriyle tüketicileri benzersiz alışveriş deneyimine davet eden MediaMarkt Türkiye, stok yönetimini talep farklılaşmalarına uygun olarak gerçekleştirirken tüketicilerin isteklerine odaklanıyor. Şirket bu şekilde 2024 yılında pazar payında da FVÖK’te de artış hedefliyor.



