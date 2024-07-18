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Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi ile OMG Capital işbirliğine imza attı

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi ile OMG Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş, menkul kıymetleştirme faaliyetlerini geliştirmek ve yürütmek için işbirliği oluşturdu.

18 Temmuz 2024 | 14:32
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi ile OMG Capital işbirliğine imza attı

Türkiye’de menkul kıymetlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) ile sermaye piyasaları ve yapılandırılmış finansal ürünler alanlarında uzmanlaşmış, bağımsız bir şirket olan OMG Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (OMG Capital Advisors), Türk sermaye piyasalarında menkul kıymetleştirme faaliyetlerini geliştirmek ve yürütmek üzere iş birliği gerçekleştirdi. 

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi ve OMG Capital Advisors tarafından yapılan ortak açıklamada, işbirliği ile varlığa dayalı menkul kıymet gibi enstrümanlarla, reel sektörün finansmana erişimi için alternatif bir kanal oluşturulurken, yerli ve yabancı yatırımcılara da güçlü teminat yapısına sahip, uluslararası standartlarda yatırım seçenekleri sunulması ve sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı. 

Açıklamada, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi ve OMG Capital Advisors, arasındaki güç birliğinin finansal piyasalarda yürütülen faaliyetlere yeni bir boyut kazandıracağı; sermaye piyasalarının güvenli ve sürdürülebilir gelişimine, derinleşmesine ve çeşitlilik kazanmasına doğrudan katkı sağlayacağının altı çizildi. 
 

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