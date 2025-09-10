Türkiye'nin köklü aile şirketlerinde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor

Sabancı Holding, 27 Mart 2025’teki genel kurul toplantısıyla yönetim kurulu başkanlığını ilk kez aile dışındaki bir profesyonele devretti. 21 yıldır başkanlığı yürüten Güler Sabancı, koltuğunu yaklaşık 35 yıldır toplulukta görev yapan Hayri Çulhacı’ya bıraktı. Bu önemli adımın hemen ardından, Yıldız Holding’de de benzer bir gelişme yaşandı. Ali Ülker, yönetim kurulu başkanlığından ayrılarak görevi uzun yıllardır grupta üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Tütüncü’ye devretti. Art arda gelen bu kararlar, “Türk aile şirketlerinde kurucu model çözülüyor mu” sorusunu iş dünyasının gündemine taşıdı.

Capital'in haberine göre geleneksel aile tipi iş yapısı ciddi bir dönüşümden geçiyor. Kurucuların yönetimi ikinci ve üçüncü kuşaklara bıraktığı şirketlerde, kimi zaman genç nesiller aile işine ilgi göstermiyor kimi zaman da nesiller arası fikir ayrılıkları profesyonelleşme ihtiyacını tetikliyor. Aile etkisini korumak isteyenler ise hibrit modelleri tercih ediyor.

Yönetimde profesyonel isimler öne çıkarken, aile üyeleri daha çok hissedar ve danışman rolünü üstleniyor. Kısacası, Türkiye’nin dev holdinglerinde geleneksel “patron” modeli yerini yeni bir yönetişim anlayışına bırakıyor. Bu sadece şirketleri değil Türkiye ekonomisinin DNA’sını da dönüştürecek büyüklükte bir değişim. Öyle ki 2024 yıl sonu verilerine göre ülkenin önde gelen 23 holdinginin toplam cirosu 186 milyar doları aşmış durumda. Koç ve Sabancı tek başlarına trilyon TL’lik ekonomik büyüklüğe hükmediyor. Vergiden istihdama, yatırımlardan tedarik zincirine kadar her şey bu dönüşümden etkileniyor.

Araştırmanın ayrıntıları şöyle: