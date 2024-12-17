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Uçaktaki olay sonrası Petlas'tan yeni açıklama: Hissesini devretti

Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağının business bölümünde olay çıkaran ve "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" sözleri gündeme oturan Petlas Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özcan'la ilgili Petlas'tan yeni bir açıklama var. Açıklamada, Özcan'ın hissesini devrettiği; yönetim kurulu üyeliği ve Petlas dahil tüm AKO Grup şirketlerindeki görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

17 Aralık 2024 | 17:37
Son Güncellenme: 17 Aralık 2024 | 17:39
Uçaktaki olay sonrası Petlas'tan yeni açıklama: Hissesini devretti

AKO Grup Yönetim Kurulu Mustafa Özcan adına yapılan açıklama şöyle: 

13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında yaşanan olay sonrasında şirketimizin isim benzerliğinden kaynaklanan yanlış haberlerle anılması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortağı Abdülkadir Özcan’ın şahsı değil, Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik San. Tic. A.Ş.’dir. Kendisi hiçbir dönem Petlas ya da diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunmamıştır. Şirketin yönetimi ve kararları belli bir ölçeğe ulaşmış her şirkette olduğu gibi yönetim kurulu ve icra kurulu aracılığıyla yürütülmektedir.

HİSSESİNİ DEVREDİP GÖREVLERİNDEN AYRILDI

13 Aralık’ta yaşanan münferit durum üzerine 16 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Abdülkadir Özcan, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki 10 milyonda bir olan hissesini devretmek suretiyle hem yönetim kurulu üyeliğinden hem de Petlas dahil olmak üzere tüm AKO Grup şirketlerindeki görevlerinden resmi olarak ayrılmış bulunmaktadır.
Ülkemiz için değer yaratmak vizyonuyla çıktığımız bu yolda yüce milletimize ve değerlerimize duyduğumuz saygı nedeniyle bu kararı almış bulunmaktayız. Markamızın böyle bir konuyla yan yana getirilmesinden duyduğumuz üzüntüyü belirtir, Petlas isminin her zaman olduğu gibi markamıza yakışır güzel projelerle anılmaya devam etmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.

 

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16 Aralık borsada gün sonu rakamları
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Aralık)
SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
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