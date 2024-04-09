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Vestel'den yurt dışında satın alma hamlesi

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret, Cylinda AB'nin Hisselerinin satın alındığını duyurdu.

09 Nisan 2024 | 10:01
Vestel'den yurt dışında satın alma hamlesi

Vestel Elektronik, Cylinda AB’nin sermayesini temsil eden her biri 1 İsveç Kronu (SEK) nominal değerde 25 bin adet paylarının tamamının satın alımı için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V. ile Elektroskandia Sverige AB arasında 8 Nisan 2024 tarihinde hisse alım sözleşmesi imzalandı.

Yatırımın, Vestel Elektronik'in uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşmasını desteklemesi ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazar payını artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada, "Şirketimizin marka odaklı, stratejik global büyüme hedefi doğrultusunda, beyaz eşya alanında faaliyet gösteren, Cylinda AB'nin sermayesini temsil eden her biri 1 İsveç Kronu (SEK) nominal değerde 25.000 adet paylarının tamamının satın alımı için, İsveç Rekabet Otoritesi nezdinde gerekli yasal iznin alınması ve kapanış tarihinde, hisse alım sözleşmesinde düzenlenen esaslara göre hisse alım bedelinin uyarlanarak ödenmesi kaydıyla, yüzde 100 dolaylı bağlı ortağı Vestel Holland B.V. ile Elektroskandia Sverige AB arasında 8 Nisan 2024 tarihinde (bugün) Hisse Alım Sözleşmesi imzalandı" ifadeleri yer aldı.

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