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Vileda Türkiye'ye yeni genel müdür

Vileda Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü Banu Saraç Baktır, Eylül 2024 itibarıyla terfi ederek Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atandı.

24 Eylül 2024 | 09:24
Vileda Türkiye'ye yeni genel müdür

Vileda Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü Banu Saraç Baktır, Eylül 2024 itibarıyla terfi ederek Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atandı. Banu Saraç Baktır, yeni görevinde Vileda’nın tüm Türkiye organizasyonunun yöneticiliğini üstlenecek.

Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ndeki eğitimini tamamlamasının ardından tüketici ürünleri sektöründe 8 yıl tecrübe edinen Banu Saraç Baktır, daha sonra 2019 yılında Vileda Türkiye’ye Kıdemli Ürün Müdürü olarak katıldı ve 2020 yılında Türkiye Ülke Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlendi. Görevi süresince ulusal ve uluslararası çeşitli projeleri yönetti ve ekibiyle beraber şirketin önemli başarılarına imza attı.

Aynı zamanda EMEA yönetim ekibi üyesi olan EMEA Merkez Güney Başkan Yardımcısı Franco Giacomini bu atama hakkında “Bir kez daha en iyi yeteneklerimizden birini Genel Müdür pozisyonuna yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Yeteneklerimizi geliştirip fırsat vermek, şirket kültürümüzün temel taşlarından biri ve bizim için çok önemli. Banu, geçtiğimiz yıllarda Vileda Türkiye’nin başarısına çok önemli katkılarda bulundu ve bizlere tüm organizasyonu yönetme yetkinliğini ve istekliliğini gösterdi. Ek olarak Banu’nun Vileda Türkiye’nin ilk kadın Genel Müdürü olması bizi ayrıca gururlandırıyor.” dedi.

Banu Saraç Baktır ise ataması ile ilgili olarak “Yeni görevimle birlikte, son altı senedir gelişimine şahitlik ettiğim Vileda Türkiye’de daha büyük sorumluluklar üstlenmek için sabırsızlanıyorum. Bu süreçte önceliğim Vileda’nın Türkiye’deki güçlü marka konumlandırmasını pekiştirmek ve ticari ortaklarımızla büyüme stratejilerimizi geliştirmek olacak.” şeklinde konuştu.  
 

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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
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