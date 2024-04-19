Wyndham EMEA’da büyümeye devam ediyor

Dünya genelindeki yaklaşık 9 bin 200 oteli ve 25 markasıyla dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesi için 2023 tam yıl sonuçlarını açıkladı. Wyndham bu dönemde EMEA genelinde 9 markasını yeni ülkelerle buluşturdu, 107 franchise anlaşmasına imza attı, 87 yeni otel açtı ve 9 bin 500 yeni odayı portföyüne ekledi.

Şirketin portföyüne yeni katılanlarla birlikte Wyndham’ın EMEA’daki otel sayısı 639’a, oda sayısı 88 binin üzerine, marka sayısı ise 15’e yükseldi. Wyndham’ın EMEA’daki 639 otelinden 12’si şirketin kendisi tarafından işletiliyor. Wyndham’ın EMEA’daki proje stokunda ise 150’den fazla otel projesi yer alıyor.

Wyndham Hotels & Resorts’un Türkiye de dahil EMEA bölgesinde kaydettiği gelişmelere dair bazı detaylar aşağıda paylaşılıyor:

•Türkiye, Wyndham’ın dünyadaki en büyük beşinci pazarı pozisyonunu korudu ve şirket açısından önemli bir büyüme pazarı olmayı da sürdürdü. 2023 yılında Türkiye’de 11 yeni açılışa imza atan Wyndham’ın Türkiye’de faal durumda 110 oteli bulunuyor.

•Trademark Collection by Wyndham markası hızlı bir şekilde büyümeye devam etti ve bu marka altında Türkiye, Portekiz, Malta ve Katar’daki ilk oteller açıldı.

•EMEA bölgesindeki ilk Registry Collection markalı otel olan Ajul Luxury Hotel & Spa Resort açıldı. Yunanistan’ın Halkidiki yarımadasındaki otel, Wyndham’ın uzun vadeli ortaklarından Zeus International Hotels & Resorts’a ait ve aynı şirket tarafından işletiliyor.



EMEA Başkanı, Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, sonuçlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“2023 yılında kaydettiğimiz rekor büyümeden ve bölge genelindeki otel ve franchise sahiplerimizin Wyndham Hotels & Resorts’a verdiği güvenden inanılmaz bir gurur duyuyoruz. Otel sahipleri, dünyanın franchise veren en büyük otel şirketiyle ortak olmanın ve Wyndham ailemize katılmanın değerini her geçen gün daha net bir şekilde görüyor. Ödüllü sadakat programımız Wyndham Rewards’dan, sınıfının en iyisi teknoloji, pazarlama ve satış araçları ile güçlü bir dağıtım platformuna kadar Wyndham Avantajı’nın sağladığı gücü fark ediyorlar.”

