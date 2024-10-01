Yapay zekâ girişimi Novus, 1,5 milyon dolar yatırım aldı

İstanbul ve Boston merkezli yapay zekâ girişimi Novus, tohum yatırım turunda 1,5 milyon dolar yatırım aldı. Vestel Geleceğe Etki Fonu liderliğindeki turda, Sabancı Ventures, Inveo Ventures, DeBa ve uluslararası fonların katılımıyla şirket, 14 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaştı.

Yapay zekâda öncü kurumlardan biri olmayı hedefleyen Novus, öncesinde NVIDIA Inception, 2022 yılında MIT Sandbox, Google for Startups ve North America programlarından başarıyla mezun olarak, aynı yıl Startup Wise Guys’tan 5 milyon dolar değerlemeyle önemli bir yatırım daha aldı. Yeni yatırım turu ile yapay zekâ alanındaki liderliğini pekiştiren Novus, yapay zekâ çözümlerini daha geniş bir kitleye sunma ve teknolojik inovasyonlarını ileriye taşıma hedeflerine doğru büyük bir adım attı.

Novus Kurucu Ortağı ve CRO'su Vorga Can yeni yatırımla ilgili, “Türkiye’de yatırımcılar ve iş ortaklarıyla yürütülen iş birliği süreçlerinin, DOT ürünümüzün ülke genelinde yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, BIST50 seviyesindeki kurumsal şirketlere yönelik on-prem çözümler sunmaya devam edeceğiz. DOT ile SaaS modelimiz üzerinden KOBİ’lere ve startup’lara da yenilikçi teknolojiler sunmayı hedefliyoruz. Bu yeni fonlama turu, şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilik yolundaki ilerlemesini simgeliyor" şeklinde konuştu.

Yapay zekâ ajanları arasındaki iletişimi mümkün kılıyor

Bu yeni fonlamayla birlikte, yeni yapay zekâ ürünü DOT'u piyasaya süreceklerini belirten Novus Kurucu Ortağı ve CEO’su Rıza Egehan Asad: “DOT, işletmelerin büyük dil modellerinin tam potansiyelini kullanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmış, gelişmiş bir AI platformu. Yapay zekâ ajanları arasındaki iletişimi mümkün kılarak, kullanıcıların kodlama yapmadan yeni ajanlar oluşturmasına olanak tanıyan DOT, işletmelerin verimliliğini arttıracak ve daha akıllı iş süreçleri geliştirecek bir yapı sunuyor. 100’den fazla yapay zeka ajanı ve modeli barındıran ve ajanlar arası iletişimi mümkün kılan bu platformu, global pazarda duyurmayı hedefliyoruz” dedi.

Türk yapay zekâ sektörünün öncüsü

Novus, on-premise ve hybrid çözümleriyle Fransa, İtalya ve Almanya'da başladığı yurt dışı pazarlarına açılma çalışmalarını genişleterek, ABD’de, özellikle East Coast bölgesinde 2025’in ikinci yarısında operasyonlarını yoğunlaştırmayı planlıyor. Türk yapay zekâ sektörünün öncüsü olarak, Türkiye'nin yapay zekâ alanında dünya çapında tanınan bir ülke olmasını hedefleyen Novus, etik yapay zekâ teknolojilerini herkes için ulaşılabilir kılmak ve bu alandaki araştırmalarını sürdürerek çalışmalarına devam edecek.

