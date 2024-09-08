Yapı Kredi'den 80. yıl açıklaması

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, 80 yıldır müşteri odaklı hizmet anlayışı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla finans sektöründe öncü bir rol üstlendiklerini belirtti.

Erün, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe taşırken, ülkemiz ve toplumumuz için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2024'ün ilk yarısında ülke ekonomisine sağladığımız kaynak 1,6 trilyon lirayı aştı. Her türlü ekonomik koşulda, tecrübemiz ve güçlü finansal yapımızla müşterilerimizin yanında yer alarak, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişimini desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda da Türkiye ve Yapı Kredi'ye duyulan güvenin pek çok kez teyit edildiğini aktaran Erün, son bir yılda uluslararası işlemler aracılığıyla Türkiye ekonomisine 7 milyar dolara yakın kaynak sağladıklarını kaydetti.

Erün, "Yine bu yıl, Avrupa Birliği içerisinde faaliyetlerini yürütecek ikinci iştirakimiz Yapı Kredi Almanya’nın da bünyemize katılmasıyla 80'inci yılımızda öncü hizmetlerimizi bir kez daha sınırlarımızın ötesine taşımış olduk. Bizi bugüne taşıyan tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." görüşlerini bildirdi.

Erün, Yapı Kredi Mobil'i süper uygulamaya dönüştürerek sektörde önemli bir adım attıklarını ve halihazırda her 10 müşteriden 9'unun dijital kanalları aktif olarak kullandığını vurguladı. Erün, bankanın aktif müşteri sayısının 16 milyonu aştığının altını çizerek, "İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı ve hep bir adım önde olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin sadece finans alanında değil, kültür, sanat ve eğitim alanlarında da katkılar sunduğunu belirten Erün, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Yarınlara Kartopu projemizi hayata geçirdik. Öncelikli olarak deprem bölgesinde hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu eğitim programıyla 0-6 yaş aralığındaki çocuklara doğru araç ve eğitim desteği vererek başarılı bireyler olmaları için yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Yarınlara Kartopu eğitim projemiz ile nitelikli eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için özveriyle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil proje ve yatırımlara verdikleri finansal destekle sürdürülebilir bir gelecek için en temel katkılardan birini sağladıklarını kaydeden Erün, şu görüşleri paylaştı:

"Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik alanında kurumsal politika ve stratejilerimizi geliştirirken pek çok ulusal ve uluslararası girişimin de içerisinde yer alıyoruz. Son olarak, 2030'a kadar kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımız ve kapsam 3 finanse edilen emisyonlarımıza yönelik belirlediğimiz emisyon azaltım hedeflerimizi Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) tescil ettirdik. Bununla birlikte güçlü bir ekosistem olarak tasarladığımız Yapı Kredi Step ile de bireyleri harekete geçiriyor ve sürdürülebilir dönüşüm yolculuklarına rehberlik ediyoruz. Sürdürülebilirlik kültürünü aşılamak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına hayata geçirdiğimiz Yapı Kredi Step'in üye sayısı 1 milyonu aştı. Step’e ve sorumlu tercihlere gösterilen bu ilgiyle birlikte büyük bir dönüşümün kilometre taşlarını müşterilerimizle birlikte döşediğimize inanıyoruz."





