Uluslararası arenada büyük projelere imza atan, Türk inşaat firması Yapı Merkezi’nin de içinde bulunduğu ortak girişim, Slovenya’nın son yıllardaki en büyük inşaat projesi olan Divaca-Koper Demiryolu Projesinin 2. kısmının (LOT 2) ihalesini kazandı. Yapı Merkezi’nin İsveç’te gerçekleştirmekte olduğu projeden sonra Avrupa’daki ikinci projesi olan Divaca-Koper Demiryolu’nun 2. kısmını (LOT 2) kapsayan projenin kontrat bedeli 224,7 milyon Euro.

Slovenya Devlet Demiryolu şirketi 2TDK’nın, Divaca-Koper Demiryolu’nun çift hatta çıkarılma işlerinin 2. kısmı (LOT 2) için gerçekleştirdiği ihaleyi Kolektor CPG-Yapı Merkezi-Özaltın Konsorsiyumu kazandı. İhalenin sonuçlanmasının ardından, Slovenya’nın en büyük inşaat projesi kapsamında yer alan LOT 2 için 31 Mart 2021 tarihinde imza töreni düzenlendi. Tören, Sloven ve Türk ortakların temsilcileri, Slovenya Altyapı Bakanı Jerneja Vrtovca, Slovenya’nın Türkiye Büyükelçisi Aylin Taşhan, 2TDK Direktörü Pavla Hevke, Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun, Özaltın COO’su Ahmet Düren, Kolektor CPG Direktörü Kristjan Mugerli ile birlikte LOT 2 güzergahında bulunan 4 belediyenin belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Jerneja Vrtovca törendeki konuşmasında, “Bugün Slovak ekonomisi ve Koprica limanının gelişimi açısından çok önemli bir gün. İmza töreni için toplandığımız bu proje ile demiryolu taşımacılığını olabildiğince faydalı hale getirmeyi ve böylece lojistik süreci optimize etmeyi amaçlıyoruz. Projenin 2025 yılında tamamlanmasını ve 2026 yılında da kullanıma açılmasını planlıyoruz” dedi.

Yapımı 3 yıl sürecek

Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun ise, “Slovenya’nın gelişimine katkı sağlayacak böyle değerli bir projede yer almak bizler için hem mutluluk ve hem de gurur kaynağı. On yıldan fazla bir süredir izlediğimiz bu projede başarıya ulaşmak büyük bir mutluluk oldu. Aynı zamanda Yapı Merkezi olarak İsveç’te devam eden projemizden sonra Avrupa’da gerçekleştireceğimiz ikinci proje olması nedeniyle de bizim için ayrı bir önem taşıyor. Demiryolunun 2. Lot inşaatını 36 ayda tamamlayacağız. 230,7 milyon Euro yatırım bedeli olan proje çerçevesinde uzunlukları 0.3 km, 2 km, 0.13 km, 0.3 km, 1.1 km ve 3.8 km (ikiz tünel) olmak üzere 6 adet tünelin inşaat işleri ile birlikte 450 m ve 650 m uzunluklarında iki viyadük yapımını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Uzun, ilerleyen dönemlerde Slovenya’nın gelişmesi ve kalkınmasına yönelik oluşturulacak diğer projelerde de yer almak istediklerini söyleyerek, henüz sonuçlanmayan Lot 1 ihalesinde de büyük şansları olduğunu düşündüklerini aktardı.