Yatırım okuryazarlığına tam destek

Yatırım teknolojileri alanında 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren ForInvest, başarısını 150 bini aşan aboneye ulaştığı Youtube kanalıyla taçlandırdı. YouTube’da yatırım okuryazarlığını artırmak amacıyla kurduğu kanal sayesinde oldukça kısa bir sürede 7,5 milyondan fazla izlenme, 500.000 saatten fazla görüntülenme süresi ve 150 bini aşan aboneye ulaşan ForInvest; güncel ekonomik gelişmeleri her yatırımcının kolayca takip edebileceği şekilde paylaşarak, yatırım okuryazarlığının gelişmesi için sürdürdüğü desteği, gelecek dönemde daha da artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda ForInvest CEO’su Serra Berkol’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Tuncay Turşucu, Perihan Tantuğ, Dr. Berra Doğaner, Tuğba Özay, Yusuf Kaderli, Özgür Hatipoğlu ve Attilla Köksal, CFA gibi çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, “Aralık ayı itibarıyla yatırımı herkes için erişilebilir kılma misyonumuzla Youtube kanalımızda zengin yatırım içeriklerimizi sunmaya başladık. Oldukça kısa bir sürede 150 bin aboneye ulaştık ve içeriklerimizle 6 milyondan fazla izlenme aldık. Yayınlarımızın büyük bir ilgiyle takip edildiğini görmek, bizleri gelecek dönemdeki hedeflerimiz için daha da motive ediyor.” dedi.

YATIRIMCILAR İÇİN DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK ZORLAŞIYOR

8,5 milyonu geçen yatırımcı kitlesinin yatırıma karşı olan ilginin giderek arttığının en büyük göstergesi olduğunu belirten Serra Berkol, “Eskiden yatırım sadece profesyoneller içindi. Artık bilgi ve analizler birçok farklı kaynaktan paylaşılıyor ve yeni yatırımcı doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşma konusunda zorluk çekiyor. Finansal okuryazarlık spektrumunun en üst seviyesi olan “yatırım okuryazarlığı”, gitgide önem kazanıyor. Kendi portföylerini takip eden yatırımcılar daha çok bilgiye ihtiyaç duyuyor. Yatırım dünyasının büyümesi ve sürdürülebilir olması ancak bu demokratikleşme, yatırım okuryazarlığın artması ve bireylerin donanımlı olmasıyla mümkün.” dedi.

Kurulduğu günden bugüne kadar YouTube kanalına katkı sağlayan her isme teşekkürlerini de sunan Serra Berkol, “Biz zaten uzun yıllardır; “Foreks Haber” markamız ile alanında uzman isimlerle hızlı ve güvenilir haber akışı sağlayarak yatırım ve finans dünyasının nabzını tutuyorduk. Şu anda Foreks Haber birçok mecrada kaynak olarak gösterilen, X’de 450 binden fazla olan bir takipçi sayısına ulaşmış durumda. ForInvest olarak geçtiğimiz yıllardan beri, değerli stratejist ve ekonomistlerimizle canlı yayınlar yaparak her seviyeden yatırımcıya doğru bilgi ve analizin ulaşması için çalışıyorduk. Yeni dönemde bu yayınlarlarımızı bir üst seviyeye taşıyarak, ForInvest Youtube kanalımızı pek çok farklı programla zenginleştirdik ve bir üst seviyeye taşıdık.” diye konuştu.

TÜRK EĞİTİM VAKFI İLE YATIRIM OKURYAZARLIĞI ORTAKLIĞI

Yatırım okuryazarlığı alanında yaptıkları çalışmaları Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile hayata geçirdikleri ortaklıkla farklı bir boyuta taşıyacaklarını ifade eden Serra Berkol, “ForInvest olarak geleceğin yatırımcısı gençlerin yanında olmayı her zaman çok önemsiyoruz. Boğaziçi, İTÜ, Hacettepe gibi birçok üniversitede yatırım etkinliklerine altyapı sağlayarak genç yetenekleri destekliyor ve onları finansal bağımsızlık yolunda cesaretlendiriyoruz. Gençlerin yatırım okuryazarlığını artırmak için verdiğimizi desteği bir adım öteye taşıyarak, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile yepyeni bir eğitim programı başlatıyoruz. Oluşturacağımız eğitim programı ile işletme ve ekonomi gibi bölümlerde öğrenim gören 100’e yakın üniversite öğrencimize yatırım okuryazarlığı konusunda yol gösterici olmayı hedefliyoruz. Bu sayede gelecekte finans sektöründe çalışmak isteyen gençlere yatırım okuryazarlığı alanında kendilerini geliştirme fırsatı sunmak istiyoruz. Bu programın uzun yıllar devam edeceğine inanarak gelecek yıllarda da yüzlerce öğrencinin hayatına dokunacağımıza yürekten inanıyoruz. 34 yıldır veriye dayalı yatırım için nasıl çalışıyorsak, bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİMİZİ TASARRUFLARIMIZ BELİRLEYECEK

Yatırım okuryazarlığı konusunda ForInvest’in yaptığı çalışmaların içerisinde yer almanın kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Stratejist Tuğba Özay, “ForInvest’in Youtube kanalı, yüzbinlerce kişi için bir yatırım okuryazarlığı okulu gibi oldu. Çok kısa zamanda ulaşılan abone ve izlenme sayıları ile alınan geri dönüşler bu alanda nasıl bir ihtiyaç olduğunu da gözler önüne seriyor. ForInvest’in atmış olduğu bu adımların büyüyerek devam edeceğine, bilinçli yatırımları daha da ön plana çıkaracağına yürekten inanıyorum.” dedi. Günümüzde internet kullanımının artmasıyla bilgiye erişimin de hızlandığını söyleyen Özay, “Ancak, doğru ve güvenilir bilginin ayrımını yapmak da bir o kadar zorlaştı. Bu durum sermaye piyasaları için de geçerli. Manipülasyona çok açık bir ülkede yaşıyoruz. Bu yüzden başkalarının söylediklerini yapmak yerine, finansal okuryazarlığımızı artırmaya daha çok ihtiyacımız var. Çünkü gelecekteki refahımızı, bugün ne kazandığımızdan çok ne kadarını saklayabildiğimiz ve tasarruflarımızı nasıl yönettiğimiz belirleyecek.” diye konuştu.

DUYUM İLE YATIRIM YAPMAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR KAZANÇ SAĞLAMAZ

“Ekonominin temel kurallarının ve dinamiklerinin bir gecede 180 derece değişebildiği bir ülkede birikimleri korumanın yolu finansal okur yazarlıktan geçiyor.” diyen Ekonomi Yazarı Barış Soydan da sözlerini şöyle sürdürdü: “Finansal okuryazarlığı umursamamak, çalışıp didinerek bir kenara konulan paranın erimesini göze almak demek. Bunu, ancak sayamayacak kadar çok parası olanlar göze alabilir.” ForInvest’in veriye dayalı yatırımı ön plana çıkarmasının yatırımcılar açısından çok kıymetli olduğunu kaydeden Soydan, tasarrufun ve birikimin böylesine önemli hale geldiği bir dönemde, yatırım okuryazarlığı için yapılan çalışmaların gelecek için umut verici olduğuna vurgu yaptı.

YATIRIMCILAR İÇİN YOL GÖSTERİCİ KONUMDA

Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği ve paranın zaman maliyetinin olduğu bir ortamda, tasarruf sahiplerinin birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmesi için finansal okuryazarlığın artık çok daha önemli hale geldiğini dile getiren Stratejist Perihan Tantuğ, ForInvest’in yatırım okur yazarlığı noktasında Youtube kanalı ile yaptığı öncü çalışmaların çok değerli olduğuna dikkat çekti. Tantuğ, “Bilinçli yatırım yapmak sürdürülebilir bir yatırım şekli olurken, duyum ile yatırım yapmak tasarruf sahibine sürdürülebilir bir kazanç sağlamaz. Bu nedenle tasarruf sahibinin finans piyasasında kendisini geliştirmesi, geleceğini inşa ederken yapacağı en büyük yatırımlardan biri. ForInvest Youtube kanalında da yapılan her yayında aslında bu konulara dikkat çekiliyor. Alanında uzman birbirinden değerli isimlerle yapılan yayınlar yatırımcılar için bir yol gösterici konumunda.” dedi.

SPEKÜLATİF YORUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Finansal okuryazarlığa sahip bireylerin attıkları adımlarda daha dikkatli davrandığını, veriye dayalı hareket ettiğini belirten Araştırma Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu, ForInvest’in yatırım okuryazarlığı konusunda yaptığı çalışmaların ve Youtube kanalının tam da bu noktada devreye girdiğini söyledi. Yatırım okuryazarlığı olanların seçimden önce döviz almadığını, spekülatif yorumların peşinden koşmadığını kaydeden Turşucu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Finansal okuryazar olan insanlar kira getirisi için ev almak yerine, temettü getirisi için hisse senedi yatırımı yaparlar. Konjonktürü takip ederek, tasarruflarını en uygun şekilde değerlendirmenin yolunu bulurlar. Klasikleşmiş döviz ve altın yatırımı içinde sıkışıp kalmazlar. Finansal okuryazar insanlar genellikle kısa vadeli değil uzun vadeli düşünürler.”