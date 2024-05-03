Yeni tedarikçi panelini duyurdu

Türkiye İş Bankası iştiraki alışveriş platformu Pazarama, Türkiye İş Bankası’nın gömülü bankacılık alanındaki DijiKolay isimli ürününü satıcı paneli içerisine entegre ederek platformdaki satıcıların kullanımına açtı.

DijiKolay Finansman ürünü ile işletmeler, Pazarama Satıcı panelinden ayrılmadan ihtiyaç duydukları anda kendilerine özel olarak sunulan kredi imkanlarından yararlanabiliyor. Gelişmiş bir karar motoru tarafından değerlendirilen başvurular saniyeler içerisinde sonuçlandırılıyor ve satıcılar zaman kaybetmeden finansmana ulaşabiliyorlar.

DijiKolay içerisinde yer alan hesaplama aracı sayesinde Pazarama satıcıları; talep ettikleri krediye ilişkin faiz oranı, taksit tutarı, masraflar, sigorta primi vb. diğer koşulları açık ve net bir şekilde görüntüleyebiliyor ve bu şekilde sürece şeffaf bir şekilde dahil olabiliyor.

Pazarama Strateji, İnsan Kaynakları ve İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı M. Bülent Kutacun konuyla ilgili açıklamasında, platformdaki iş ortaklarının nakit ve taksitli finansman ihtiyacına hızlı dönüş yapmayı mümkün hale getiren bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye İş Bankası’nın gömülü dijital bankacılık ürünü olan DijiKolay ile platformumuzdaki satıcılara yönelik çalışılmış kredi çözümleri, yakın bir tarihte yenilikçi ve daha kullanışlı bir arayüze kavuşan Pazarama satıcı panelimize eklendi. İş birliğimiz kapsamında, 25 bine yakın iş ortağımıza DijiKolay Finansman sekmesi üzerinden Türkiye İş Bankası interaktif bankacılık bilgilerini girerek anında ticari kredi başvurusunda bulunduğu ve onaylanan kredisini cazip faiz oranları ile anında kullanabildiği bir deneyim sunuyoruz.” Kendileri açısından sayıları hızla artan iş ortaklarına sunulan hizmetleri çeşitlendirmenin son derece önemli olduğunu belirten Kutacun; “Çok yakın bir gelecekte iş ortaklarımızın gerek finansman gerekse de işletmelerinin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetlere ilişkin yeni çözümleri devreye alacağız.” dedi.

ONLINE ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Yeni teknolojilerle müşteri ve kullanıcı deneyimini güçlendirmeye odaklanan Pazarama, online alışverişin geleceğini şekillendirecek yenilikçi ve kullanıcı dostu özellikleriyle sektöre yeni bir soluk getiriyor. Pazarın ihtiyaçları ve müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda online alışveriş anlayışını dönüştüren Pazarama, hem satıcılara hem de müşterilerine maksimum değer ve deneyim sunmayı hedefliyor.

Teknolojik uygulamalarıyla geleneksel e-ticaret modellerine yeni bir vizyon katan Pazarama, satıcıları için bir fırsat penceresi açarak satıcıların ürünlerini geniş kitlelere ulaştırma şanslarını artırıyor. Online alışveriş, akaryakıt ödemesi, tatil rezervasyonu gibi farklı hizmetleri platformunda birleştiren Pazarama, ödeme anında kullanıcılara indirim, taksit ve puan gibi pek çok kolaylık sunuyor. Online alışveriş ve e-ticaret sektörüne tüm paydaşlar için yenilikçi ve farklı bir anlayış getirmeyi hedefleyen Pazarama, değer ve dayanışma odaklı, yerel üreticilere güç veren bir bakış açısıyla e-ticareti 360 derece değerlendiriyor.

Pazarama.com, Maximum Mobil ve Pazarama uygulaması üzerinden ulaşılabilen yenilikçi e-ticaret ekosistemi Pazarama’da, hayatı kolaylaştıran özellikler sürekli geliştiriliyor ve seçkin firmaların ürünlerine ilişkin ödemeler güvenle ve kolayca tamamlanabiliyor.