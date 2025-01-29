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Yıldız Holding’de üst düzey atama

Yıldız Holding’de İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser oldu.

29 Ocak 2025 | 14:36
Yıldız Holding’de üst düzey atama

Yıldız Holding’in İnsan Kaynakları organizasyonu yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda, Yıldız Holding CEO Ofis Direktörü olarak görev yapan Buket Uğur Haser, İnsan Kaynakları Lideri olarak atandı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlayan Uğur Haser, kariyerine ilaç sektöründe başladı. 2011 yılında Yıldız Holding’e katılan Uğur Haser, Holding bünyesinde sırasıyla Ülker İnsan Kaynakları Uzmanı, İç Denetçi, Gıda-Ülker Grubu Proje Yöneticisi, pladis TR, MENA & CA Kurumsal Strateji ve İş Planlama Müdürü olarak görev yaptı. Buket Uğur Haser, son olarak Yıldız Holding’de CEO Ofis Direktörü idi.

Kariyeri süresince İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü ve Harvard Business School’da Disruptive Strategy eğitimlerini de tamamlayan Uğur Haser, halen Sabancı Üniversitesi’nde Eylem Araştırması ve Dönüşüm Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.

Buket Uğur Haser’in liderliğindeki İnsan Kaynakları organizasyonu, insana yatırım yaklaşımı odağında; Holding şirketlerinin stratejik hedefleri ile uyumunun sağlanması ile sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması için insan ve yetenek yönetimi kapsamında çalışmalarını sürdürecek.
 

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