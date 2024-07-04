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Yıldız Holding'te üst düzey atama

Yıldız Holding ve Türkiye İştirakleri Hukuk Ofisi'nin çalışmalarına Ayşe Dirik liderlik edecek.

04 Temmuz 2024 | 14:54
Yıldız Holding'te üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumsallaşma, yalınlaşma ve yerinden yönetim prensipleri doğrultusunda kurulan Yıldız Holding ve Türkiye İştirakleri Hukuk Ofisi'nde üst düzey bir atama gerçekleşti. Yıldız Holding ve Türkiye İştiraklerinden Sorumlu Chief Legal Officer (CLO) görevine, Ayşe Dirik atandı.
Lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Ayşe Dirik, kariyerine 2001'de Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde avukat olarak başladı. Yüksek lisans eğitimini 2003’te London School of Economics and Political Science'da tamamlayan Dirik, 2004-2006 yılları arasında Salans Hukuk Bürosu'nda, 2006-2013 yılları arasında ise Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda avukat olarak çalıştı. Ayşe Dirik, Yıldız Holding'deki yeni görevinden önce Eczacıbaşı Holding'de sırasıyla hukuk danışmanı ve başhukuk müşaviri olarak görev yaptı.

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Borsa İstanbul'da gong Seğmen Gıda için çaldı
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu
CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu
THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) temettü kararını açıkladı
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