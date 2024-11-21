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Yılı 15 yeni mağazayla kapatacak

Saat&Saat, 2024’ün ilk yarısında adet bazında yüzde 26,4 ve ciro bazında ise yüzde 13,1 büyüme sağladı. Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Doğru fiyatlandırma ve her bütçeye uygun ürün yelpazemiz sayesinde tüketiciye ulaşarak büyümeyi sürdürüyoruz” dedi.

21 Kasım 2024 | 17:56
Son Güncellenme: 21 Kasım 2024 | 17:56
Yılı 15 yeni mağazayla kapatacak

Kurulduğu 1994 yılından bu yana dünyaca ünlü saat markalarının distribütörlüğünü yapan Saat&Saat, yılın ilk yarısındaki satış performansını ve sektöründeki genel durumu paylaştı. 

5 MAĞAZA 4 YENİ FİRMA 

Marka portföyüne dünya çapında tanınmış dört yeni markayı; Ebel, Timex, Plein Sport ve Ferragamo’yu ekleyen şirket, mağazalaşma çalışmalarına da hız kesmeden devam ederek yılın ilk altı ayında beş yeni mağaza açtı. Saat&Saat, yıl sonuna kadar 10 mağaza daha açmayı hedefleyerek, yılı toplamda 15 yeni mağazayla tamamlamayı planlıyor. 

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, titizlikle yürüttükleri çalışmaların pozitif etkisiyle yılın ilk yarısında oldukça başarılı bir performans sergilediklerini duyurdu. Kaya, “2024’ün ilk yarısında adet bazında yaklaşık olarak yüzde 26,4 ve ciro bazında ise 13,1 büyüme sağladık. Hem yeni markalarla hem de yeni mağazalarla güçlendiğimiz bir dönem geçiriyoruz” dedi. 

SEKTÖR YÜZDE 23,7 BÜYÜDÜ

Saat sektörü 2023 yılında yüzde 23,7 oranında büyümüştü. Saat&Saat’in 2023 büyümesi 35,4 olarak gerçekleşti. 2024’te Türkiye saat sektöründe yüzde 16 büyüme bekleniyor. Saat&Saat için yıl sonu büyüme hedefini 39,4 olarak öngördüklerini dile getiren Ramazan Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı: “Saat&Saat, her bütçeye uyum sağlayabilecek, farklı segmentlerde ürünler sunan geniş bir portföye sahip. Bu sayede tüketiciye ulaşmakta güçlük çekmiyoruz. Doğru fiyatlandırmalarla her bütçeye uygun ürünleri müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.”
 

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Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
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