ARA
DOLAR
34,57
0,24%
DOLAR
EURO
36,03
-0,57%
EURO
GRAM ALTIN
3001,51
1,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9422,89
0,59%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Z. Diyar Akkaynak, GSK Belçika ve Lüksemburg Ülke Medikal Direktörlüğüne atandı

Z. Diyar Akkaynak, GSK Belçika ve Lüksemburg Ülke Medikal Direktörlüğüne atandı

GSK Türkiye’nin Ülke Medikal Direktörü Z. Diyar Akkaynak, 1 Aralık 2024 itibarıyla GSK Belçika ve Lüksemburg Ülke Medikal Direktörü olarak yeni görevine başlayacak.

22 Kasım 2024 | 13:12
Z. Diyar Akkaynak, GSK Belçika ve Lüksemburg Ülke Medikal Direktörlüğüne atandı

GSK Türkiye’nin Ülke Medikal Direktörü Z. Diyar Akkaynak, 1 Aralık 2024 itibarıyla GSK Belçika ve Lüksemburg Ülke Medikal Direktörü olarak yeni görevine başlayacak. Yeni görevine başlamasıyla birlikte BeLux Yönetim Ekibi’nde yer alacak olan Akkaynak, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa Medikal Liderlik Ekibine de dahil olacak.

GSK, çalışanlarının kariyer gelişimini desteklemek amacıyla global ölçekte fırsatlar sunan bir yetenek yönetim modeli uyguluyor. Bu model kapsamında, çalışanlarına uluslararası platformlarda kariyer yapma olanağı tanıyan GSK, global ve bölgesel liderlik pozisyonlarına atamalar gerçekleştiriyor. Z. Diyar Akkaynak’ın Belçika ve Lüksemburg’daki yeni görevine atanması, GSK’nın sunduğu global kariyer fırsatlarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Gelişim ve yetenek yönetimi stratejileri doğrultusunda başarılı liderler yetiştirmeyi hedefleyen GSK Türkiye, bulunduğu bölgede yurt dışına en çok yetenek gönderen ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Son 3 yıl içinde GSK Türkiye'den 15’ten fazla çalışan, bölgesel ve global çapta farklı liderlik rollerine atandı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3001,51 1,32%
  • ALTIN ONS 2700,71 1,09%
  • BIST 100 9422,89 0,59%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,347 -0,103%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39973 0,20905%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,21 1,296%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,5678 0,2365%
  • EURO/DOLAR 1,0414 -0,6169%
  • EURO/TURK LIRASI 36,0337 -0,5696%
  • STERLIN/DOLAR 1,25133 -0,65735%
Borsa Haberleri
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: 20 Kasım gün sonu özeti
THY'den Ajet sermaye artırımı hakkında açıklama
Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Doğal Enerji'den birleşme kararı
GERİ
İLERİ
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: 20 Kasım gün sonu özeti
THY'den Ajet sermaye artırımı hakkında açıklama
Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Doğal Enerji'den birleşme kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL