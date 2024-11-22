Z. Diyar Akkaynak, GSK Belçika ve Lüksemburg Ülke Medikal Direktörlüğüne atandı

GSK Türkiye’nin Ülke Medikal Direktörü Z. Diyar Akkaynak, 1 Aralık 2024 itibarıyla GSK Belçika ve Lüksemburg Ülke Medikal Direktörü olarak yeni görevine başlayacak. Yeni görevine başlamasıyla birlikte BeLux Yönetim Ekibi’nde yer alacak olan Akkaynak, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa Medikal Liderlik Ekibine de dahil olacak.

GSK, çalışanlarının kariyer gelişimini desteklemek amacıyla global ölçekte fırsatlar sunan bir yetenek yönetim modeli uyguluyor. Bu model kapsamında, çalışanlarına uluslararası platformlarda kariyer yapma olanağı tanıyan GSK, global ve bölgesel liderlik pozisyonlarına atamalar gerçekleştiriyor. Z. Diyar Akkaynak’ın Belçika ve Lüksemburg’daki yeni görevine atanması, GSK’nın sunduğu global kariyer fırsatlarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Gelişim ve yetenek yönetimi stratejileri doğrultusunda başarılı liderler yetiştirmeyi hedefleyen GSK Türkiye, bulunduğu bölgede yurt dışına en çok yetenek gönderen ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Son 3 yıl içinde GSK Türkiye'den 15’ten fazla çalışan, bölgesel ve global çapta farklı liderlik rollerine atandı.