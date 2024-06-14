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“zes’’ logosunu yeniledi

Elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği ile enerji verimliliği alanında uzmanlaşan “zes” in yeni logosu, global ödüllü ajans Happy People Project tarafından tasarlandı.

14 Haziran 2024 | 15:59
Son Güncellenme: 14 Haziran 2024 | 17:29
“zes’’ logosunu yeniledi

Zorlu Enerji'nin elektrikli şarj istasyonu markası “zes”, yenilenen logosuyla marka imajını tazeliyor. Logo tasarımı ve görsel dünyasında  yaptığı değişiklikle “ZES”; temiz bir geleceğin, elektrifikasyonun ve yenilenebilir enerji çözümlerinin simgesi olmayı hedefliyor. Mavi ve yeşil renklerle buluşan yeni logo, aynı zamanda karbon nötr olma hedefi ile uyumlu bir geleceği temsil ediyor. Bu renkler, markanın çevreye karşı duyduğu sorumluluğu ve sürdürülebilir bir geleceğe olan taahhüdünü de simgeliyor.

Paydaşlarının markaya duyduğu güven ve samimiyetten esinlenerek; doğal ve sade bir yapıya kavuşturulan logo minimalist bir yaklaşımla küçük harflerle tasarlandı. Renkler arasındaki geçişle markaya genç ve dinamik bir vurgu yapılırken aynı zamanda gelecek nesillerin mirası olan dünyamızın sürdürülebilirliğine de dikkat çekilmek istendi.

Türkiye’nin dört bir yanına yayılan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ile ülkemizde e-mobilitenin gelişimine destek olan “zes”, enerji verimliliği alanında da gerçekleştireceği tüm projelerini aynı marka çatısı altında toplama kararı aldı. Bu kararın arkasında, tek bir marka ile hizmet verdiği alanlarda liderlik yapma ve sürdürülebilirliğin öncüsü olma amacı yatıyor.

2024 yılında yeni logo ve kurumsal kimlik uygulamaları, başta şarj istasyonları olmak üzere paydaşlarla markanın buluştuğu her alanda uygulanmaya başlayacak. “zes” bu değişiklikle sektördeki konumunu, markanın imajını ve algısını olumlu yönde güçlendirerek değerleri ile ördüğü güçlü bir geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor.

 

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SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
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