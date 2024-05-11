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Ziraat GYO (ZRGYO) temettü vermeye hazırlanıyor

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 10 Mayıs'ta KAP'a yaptığı bildirimde '2023 Yılı Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nı duyurdu.

11 Mayıs 2024 | 03:33
Ziraat GYO (ZRGYO) temettü vermeye hazırlanıyor

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurul onayına sunalacak kar payı teklifini duyurdu. Pay başına brüt 0,0418358 TL, net 0,0418358 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi ise 30 Eylül 2024.

ZRGYO'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin, 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2023 Yılı net dönem kârından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 196.361.432,-TL'nin Ortaklara Birinci Kâr Payı olarak 30.09.2024 tarihine kadar dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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