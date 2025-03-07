Zorlu Enerji, İsrail'deki Dorad Energy'de bulunan paylarını satıyor

Zorlu Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketin yatırım politikaları ve stratejileri çerçevesinde, yaklaşık 3 ay süren müzakereler neticesinde İsrail'de bulunan Dorad Energy Limited sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarımızın tamamının satışına ilişkin olarak İsrail'de mukim Phoenix Grubu ile hisse alım sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Planlanan pay devri Dorad Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi suretiyle sözleşmesel fiyat uyarlamaları üzerinden gerçekleşecek satış işlemi tamamlandığında Dorad sermayesinde payımız kalmayacaktır." denildi.

Şirket, Dorad'ın mevcut ortakları arasındaki hissedarlar sözleşmesi gereği, yüzde 25'lik payları içindeki yüzde 15'lik bölümde diğer ortakların ön alım hakkı bulunduğunu ve ön alım hakkı kullanılmaması halinde payların tümünün aynı koşullarda Phoenix Grubu'na devredileceğini bildirdi.