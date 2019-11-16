2020’de dünyada ilk 20’ye gireceğiz

Kasım 16, 2019 0 Yorum 82 Okunma
2020’de dünyada ilk 20’ye gireceğiz

Hatay merkezli Tosçelik 3 yıldır Anadolu 500’de ilk sırayı alıyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “2020 için öncelikli hedefimiz dünya demir-çelik şirketleri arasında ilk 20’de yer almak ve kapasitemizi 10 milyon tona çıkarmak” diyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile şirketin mevcut yatırımlarını ve gelecek planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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