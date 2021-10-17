Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

Birkaç yıl içerisinde iş hacmimizi artan ürün çeşitliliğimiz ve marka bilinirliğimizle 50 milyon TL seviyelerine taşıyacağız” diyor. Keenetic, son kullanıcı istek ve ihtiyaçlarını dikkate alan, akıllı router modem üreticisi ve geliştiricisi olarak 2010 yılında kuruldu.

Ev ve ofis internet teknolojilerinde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip kişiler tarafından yönetilen şirket, bu alanda premium ürünler geliştirmeyi, yazılım ve donanımlar oluşturuyor.

Rekabetin yüksek olduğu, müşteri taleplerinin ve ihtiyaçlarının sürekli değiştiği ve ürün fiyatlarının dinamik olduğu pazarlarda tecrübe kazanan şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerde büyük bir müşteri memnuniyeti ve büyüme kat etti.

Ülkemizde ise Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş, bilişim sektörünün tecrübeli ismi eski Zyxel Türkiye Kurucusu ve on yıl genel müdürlük görevini yürütmüş olan Vefa Tarhan tarafından Kasım 2018 yılında kuruldu.

Şirketin uluslararası yatırım çerçevesinde tüm iş ve servis kademeleriyle tam operasyonlu ortak girişim (joint-venture) olarak kurulduğunu söyleyen Keenetic CEO’su Vefa Tarhan, sorularımızı yanıtladı.

Keenetic olarak ne gibi ürün ve çözümler sunuyorsunuz?

Keenetic daha önce bulunduğu pazarlarda ve Türkiye’de premium kalitede, fark yaratan modem ve router çözümleri üretiyor. Keenetic’i rakiplerinden ayıran en temel farkı ağ teknolojileri ile ilgili birikiminiz olmasa dahi size sunduğu yüksek internet ve kablosuz bağlantı konforu.

Keenetic ile ev veya işletmenizdeki internet daha hızlı, kesintisiz ve konforlu hale gelirken video konferans görüşmeleriniz, online oyunlar, çok kullanıcılı paylaşımlar ve geniş kapsama alanı sunuluyor. Peki, bu kadar iyi bir deneyimin arkasında ne var? Elbette birden fazla madde sayılabilir.

Ancak temelde çok kaliteli donanımla bütünleşmiş akıllı bir yazılımımız var: KeeenticOS. Kullanıcılar, internette yaşadıkları sorunların tek çözümünün pahalı ve daha yüksek Wi-Fi kapasiteli router cihazlar olduğunu düşünüyor. Fakat, biz bu problemlerin daha düşük donanımlarla da sağlanabileceğini kanıtladık.

Eşsiz, bulut mimariye sahip KeeneticOS işletim sistemi ile Keenetic cihazlar istediğiniz yerden yönetılebiliyor, istenilen farklı özellikler eklenip çıkarılabiliyor, cihazın işlemcisi daha verimli kullanılıyor ve tüm Keenetic cihazlar birbirleri ile uyumlu şekilde kesintisiz Wi-Fi mesh sistemleri oluşturabıliyor.

Nasıl bir iş modeliniz var?

Son kullanıcılarımıza distribütörlerimizle birlikte e-ticaret firmaları, Keenetic Partner Bayileri ya da diğer bayilerimiz üzerinden ulaşıyoruz. Tüm diğer konularda ise müşterilerimiz çağrı merkezi sayesinde aracısız, zaman kaybetmeden bizimle temasta oluyorlar.

Ürünlerimizi çok detaylı anlatıyoruz. Türkiye’nin en gelişmiş ve büyük teknik makale sayfasını tüm kullanıcılara sunmuş durumdayız. Ağ teknolojilerinde markadan bağımsız olarak herkese büyük fayda sağlıyoruz.

Ürün seçiminde, yerinde keşif gerektiğinde ve özel SLA temelli destek modeli istenmesi durumunda -ki bunlar daha çok kurumsal talepler oluyor- detaylı danışmanlıkla birlikte sunduğumuz ve sürekli eğitim verdiğimiz Partner Bayi programımız var.

Müşterilerimiz ihtiyacı olan tüm desteği alabiliyor. Son kullanıcıyı ve pazarın en temel dinamiği olan bayi yapısını esas alan bir iş ve ticari modelimiz var. Keenetic ürünlerini son kullanıcılarımıza en uygun fiyatla, en hızlı şekilde – en iyi şartlarda – ulaştırmayı hedeflerken, bu sürecin parçası olan müşterinin konforuna değer katan herkesin kazanması temennisindeyiz.

Bu planımızın özellikle orta ve uzun vadede hem Keenetic’e hem de iş modelimizin içinde bulunan bayilere katkısının çok fazla olacağına inanıyoruz. Premium kalitede ürün ve hizmetleri hedeflemek elbette ki sadece donanım ile sağlanamıyor, bu maliyetin herkes tarafından takdir edilmesi gerekiyor.

Keenetic müşterilerinin de kalitede oldukça hassas olduğunu gözlemliyoruz. Sadece erişilebilir fiyatlar değil aynı zamanda uçtan uca kalite bekliyorlar. Biz de bunu tüm paydaşlarımızla sağlıyoruz, birbirimizi geliştiriyoruz.

2020’de ne kadar büyüdünüz, bu yılı ne kadar ciroyla kapatacaksınız?

Keenetic’in özellikle Türkiye pazarı için yeni bir marka olduğunu belirtmekte fayda var. Hızlı ve kontrolsüz bir büyümeden daha çok yavaş ve kararlı adımlarla büyümenin daha sağlıklı bir yöntem olduğuna inanıyoruz. Büyümemize katkı sağlayan en temel iki etki kaliteli ürünlerimiz ve farkında müşterilerimiz.

Satışlarımızı ve diğer verileri dikkate aldığımızda büyümemizde ürünümüzü kullanmış müşterilerimizin Keenetic’e referans olmalarının büyük rolü olduğunu görüyoruz. Teknoloji alanında sektörünün en iyisi olan e-ticaret platformlarını dikkate aldığımızda Keenetic’in en çok satan modem router markası olduğunu söyleyebiliriz. Mutlu müşterilerin bu mutluluğu sevdikleriyle paylaşmaları satışlarımızda önemli bir rol oynuyor.

2018 yılı kasım ayında resmi kuruluşumuz olsa da uzun bir süre hazırlık yaptık. 2020 yılı mart ayından sonra aktif pazarda olmaya başladık. 2020 yılında yaklaşık 10 milyon TLlik ciroya ulaştık. 2021’de yüzde 50 büyüme hedefini aşıp iki katına yakın değerlere ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Birkaç yıl içinde iş hacmimizi artan ürün çeşitliliğimizle ve bilinirliğimizle 50 milyon TL seviyelerine taşıyacağımıza inanıyoruz.

Pandemi sizi nasıl etkiledi?

Pandemi internet erişim cihazlarına talebi artırdı, bize de iş gelişiminde avantaj sağladı. Evden veya hibrit çalışmanın bir sonucu olarak insanların üst kalitede dört dörtlük internete olan taleplerinin artması da Keenetic’in satışlarını olumlu yönde etkileyen önemli faktörlerden oldu.

2021 yılı nasıl geçiyor?

Artık sonlarına yaklaştığımız 2021 yılının Keenetic açısından oldukça olumlu geçtiğini ve geçen yılki hedeflerimizi neredeyse tamamladığımızı söyleyebilirim. Bu yıl Türkiye’de de satışa sunduğumuz üst seviye iki modem router cihazımız ve farklı kategorilerdeki ürünlerimizde beklentilerimizin üzerinde bir taleple karşılaştık.

2021’nin kalanı ve 2022 için yeni yatırım, yeni ürün ve hizmet planlarınız, projeleriniz var mı?

Keenetic her yeni güne bir öncekinden daha dinamik ve heyecanlı uyanan bir marka. Bulut temeli KeeneticOS işletim sistemimizi yaklaşık olarak her hafta güncelliyoruz. Bu güncellemeler yeni özellikleri barındırdığı gibi güvenlik güncellemelerini de içerebiliyor.

Örneğin; KeeneticOS’in yeni sürümünde Trafik Sınıflandırma Motoru ve IntelliQoS bileşeni ile kullanıcılarımızın en çok kullandığı paketleri belirlemesine ve buna göre ağındaki trafik sınıflandırmalarını yapmasını imkan tanıyan akıllı trafik sınıflandırma özellikleri sunduk.

Özellikle birden fazla konumu yöneten Keenetic yöneticileri için RMM uygulamamızı da geliştiriyoruz. Bu uygulama ile internet servis sağlayıcıları dahi farklı konumlardaki ağlarla ilgili bilgileri farklı güvenlik seviyelerinde uzaktan görecek ve yönetebilir hale gelecek.

Gündeminizde özellikle odaklandığınız konular neler?

Yeni ürünlerimizi yakında satışa sunacağız ve kurumsal çözümlerimiz geliyor. Kablosuz iletişimde Wi-Fi 6 ve 6E teknolojileri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Her yeniliği hemen sunmakta acele etmiyoruz. Hem teknolojinin başlarda olabilen sorunlarının çözülmesini hem de fiyatların daha kararlı hale gelmesini bekliyoruz.

Pazarlama algısından öte müşteri ihtiyacını ve bütçesini düşünüyoruz. Yazılımda da alfa, beta yazılımlarını son kullanıcılara açıyoruz. İstekli, büyük bir kitlemiz var. Onlar dilerlerse yenilikleri hemen kullanıp test ediyorlar.

Varsa, sorunları bildiriyorlar. Hızlıca sorunları ortadan kaldırıyor ve kararlı olduğunda ana sürümü tüm kullanıcılarımıza sunuyoruz. Donanımda da sınırlı sayıda gönüllü kullanıcıda sahada testler yapıyoruz.

Yeni donanımlara sahip Keenetic ürünlerini tasarlarken yine bu ürünlerin tümünün birbirleri ile uyumlu çalışabilmesini, bulut mimarimize uygun olmasını ve geleceğe dönük ve güncellenebilir olmasını sağlayacağız.

DİJİTALLEŞME YOLCULUĞU

ZAMAN VE REKABET AVANTAJI

Şirketimizi ilk kurulduğu andan itibaren dijital bir şirket olarak tanımladık. Tüm altyapımız internet üzerinde ve bulut mimarisinde. Mobil, her zaman her yerden erişilebilir ve servis verilebilir durumdayız. Dijital bir şirket oluşumuz Keenetic’e büyük verimlilik sağlıyor. Gerek müşterilerimize gerek bizlere zaman kazandırıyor, rekabetçi güç oluşturuyor.

Örneğin; çağrı merkezlerine gelen çağrılardaki performansımız değerlendirildiğinde yüzde 96 gibi çok yüksek müşteri memnuniyetine sahibiz. Online platformlarımız ve diğer destek kanallarımız da müşterilerimize büyük kolaylıklar sağlıyor. Cihazın içindeki herhangi bir ayara bakıldığında kolayca erişilebilen ipuçları ile konuya hakimiyeti düşük olan kullanıcılarımız dahi sorunlarını hızlı bir şekilde çözebiliyor.

FARK YARATAN TEKNOLOJİLER

Dijitaliz. Ancak bu bir süreçtir ve hep geliştirilmesi gerekir. Daha fazla iyileştirmeler yapılabilir. Hem ürünlerimizin daha dijital olması için gerekli gördüğümüz veya bize gelen geri bildirimleri değerlendireceğiz hem de iş süreçlerimizi birlikte çalıştığımız kurum ve dağıtıcılarla gözden geçireceğiz. Endüstri 4.0, IoT, Big Data, yapay zeka, Cloud gibi alanlar sektör için de bizim için de önemli başlıklar.

Bu konuların tümü yön veren ve fark yaratan bir teknoloji şirketi olarak bizim ilgilendiğimiz konuların başında geliyor. Bulut (cloud) temelli yapımızı sürekli geliştiriyoruz ve yeni özellikler ekliyoruz. Yakın zamanda yapmış olduğumuz işbirliği sayesinde yine cihazlarımız üzerinde DPI (Deep Packet Inspection) özellikleri sunuyor ve ağdaki yönlendirmelerin daha zeki ve hızlı şekilde kurgulanabilmesini sağlıyoruz. Bu eşsiz özelliğimizin ilerleyen zamanlarda rakiplerimize ilham vereceğine inanıyoruz.