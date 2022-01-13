Pandemiden sıkılan insanların tatil özlemleri turizmi şaha kaldıracak. Bireysel tatil ve butik destinasyonlar öne çıkarken, tatil süreleri uzuyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2022 yılında 45 milyon turist, 35 milyar dolar gelir bekliyoruz” diyor.

26 Aralık 2021 – 08 Ocak 2022 tarihli sayıdan.

Yeni normal döneminde hijyen ve güvenlik tüketici tercihlerini belirleyen ana unsurlar olurken butik destinasyonlar ve tesisler öne çıkıyor. İnsanlar doğayla baş başa kalacakları bölgeleri tercih ederken eko turizme, kamp-karavan tatillerine ilgi arttı. Lüks çadır (Glamping) ve karavan ev (Tiny House) tatillerine de ilgi her geçen gün artıyor.

Tatillerde kalış süreleri de uzadı. 2022’de deniz-kum-güneş tatiline olan ilginin devam etmesi bekleniyor. 2021’in 28 milyonun üzerinde turist ile 22 milyar doları aşan turizm geliriyle kapatılması hedefleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile sektörü ve 2022 beklentilerini konuştuk.

2022’nin Türk turizmi için nasıl bir yıl olmasını bekliyorsunuz?

Aşılanmanın artması ve Covid-19’a karşı tedavi edici ilaçların kullanılmaya başlanmasıyla 2022’nin bahar aylarından itibaren önemli bir turizm hareketliliği oluşmasını bekliyoruz. Pandemi nedeniyle son iki yılda seyahat edemeyenlerde ciddi bir tatil özlemi oluştu, bu 2022’de rezervasyonlara yansıyacaktır. 2022’yi 40 milyonu yabancı, 5 milyonu da yurtdışında yaşayan vatandaşlar olmak üzere toplam 45 milyon ziyaretçi, turizm gelirimizin de 35 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz.

Hangi pazarların ülkemize ilgi göstermesini bekliyorsunuz?

Türkiye’ye son yıllarda Avrupa ülkelerinden gelenlerin toplam ziyaretçi sayısı içindeki payı yaklaşık yüzde 45, Rusya ve BDT ülkelerinden gelen ziyaretçilerin payı ise yaklaşık yüzde 30-35’ler seviyesinde. Ana pazarlarımız konumundaki Rusya ve BDT ülkeleri ile Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye önemli bir talep olacaktır. BDT pazarında Ukrayna’da son yıllarda gözlemlediğimiz önemli yükselişin süreceğini öngörüyoruz.

Önümüzdeki yıl Rusya, Almanya ve İngiltere pazarlarının geçmiş yıllarda olduğu gibi öne çıkacak. Yine Polonya, Hollanda, İran, Ortadoğu pazarlarında da yükseliş bekliyoruz. Uzakdoğu pazarlarında da geçmiş iki yıla göre bir toparlanma başlayacağına inanıyoruz.

Turist başı harcama 2022’de ne olur?

2021’in Ocak-Eylül döneminde turizmden elde edilen gelir, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 107 artışla 16,8 milyar dolara çıktı ve kişi başı turizm gelirimiz 830 dolar oldu. Pandemiden seyahate çıkamayanların kalış sürelerinin de uzamasıyla 2022 ve sonrasında kişi başı turizm geliri 800 doların üzerinde olacaktır.

Döviz kurlarındaki yükseliş Türkiye için avantaj mı? Bu durumun artı ve eksileri neler?

Dövizdeki artış özellikle alışveriş turizmi ve gastronomi turizminde Türkiye’yi cazip bir ülke konumuna taşıdı. Yurtdışından paket tur fiyatları döviz üzerinden belirlendiği için dövizdeki artışın çok önemli bir etkisi olmayacaktır ancak paket turlarda fiyat esnekliği sağlamada sektörümüzün elini güçlendirdi.

Yurtdışına giden turisti açısından dövizdeki artış, bu alanda çalışan acentalarımızın planlamalarını çok zorlaştırdı. Döviz kurlarında stabilitenin sağlanması ve dengelerin oturması büyük önem arz ediyor.

Türkiye turizmde zirve yılı olan 2019 yılı rakamlarını aşmak için nasıl bir strateji izlemeli?

Yeni normal olarak adlandırılan yeni dönem turizm başta olmak üzere tüm sektörlerdeki iş yapış biçimlerinde ciddi bir değişim ve dönüşüme neden oldu. Bu süreçte yepyeni kurallar, yepyeni beklentiler, tüketici davranışları ve deneyimler ön plana çıktı.

Y ve Z kuşağı olarak adlandırılan genç nesil ile üçüncü yaş turizmi kapsamındaki orta yaş ve üzerinin beklenti ve talepleri, sağlık turizmindeki yeni gelişmeler bu dönemde belirleyici olacak. Rekabet koşullarımız daha da keskinleşiyor. Tanıtım ve pazarlamanın önemi hiç olmadığı kadar artacak.

Dünya genelinde ve ülkemizde tatile özlem duyan, seyahat etmeyi dört gözle bekleyen geniş bir kesim ve birikmiş bir talep var. Sabırsız bir müşteri kitlesiyle karşı karşıyayız.

Bu kitlenin tatile hızla dönüş yapmasını bekliyoruz. Yeni dönemde kişiye özel turizm ön plana çıkıyor. Turizm ürünlerinin kişiselleştirilmesi ve yeni talebe hızla cevap verilmesi önemli. Pandemi sonrası dönemdeki stratejilerin belirlenerek yol haritası oluşturulması büyük önem arz ediyor.

İç turizmde nasıl bir hareketlilik bekliyorsunuz?

Yurtiçi turizm pazarı turizm sektörü açısından adeta sigorta niteliğinde. İç turizmi güçlü olan ülkelerde sektör, krizlerden daha az etkileniyor. Sınırların kapandığı pandemi döneminde bu yönü çok daha iyi anlaşıldı.

Bir ülkenin turizm sektörünün gücü ve dayanıklılığında iç pazarının yapısı ve büyüklüğü temel kriterler arasında gösteriliyor. İç pazarı güçlendirmek için bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki yıl yurtdışı pazarlarındaki talep artışı ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da hesaba katıldığında erken rezervasyonun önemi daha da arttı.

Vatandaşlarımıza, üyelerimiz tarafından uygun fiyat ve iptal olanağı ile sunulan erken rezervasyon fırsatlarından yararlanma ve tatillerini bir an önce alma tavsiyesinde bulunuyoruz. Yurti-çinde de tatil özlemi birikmiş bir kitle olduğundan önemli bir hareketlilik yaşanacağını tahmin ediyoruz.