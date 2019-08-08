Akıllı alışverişe odaklanacak
Türkiye genelinde 111 mağazayla faaliyetlerini sürdüren Boyner Büyük Mağazacılık, önümüzdeki dönemde akıllı alışveriş uygulamaları ve e-ticaret alanında yatırımlarıyla dikkat çekecek. Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, “Giyilebilir teknolojiler, sanal giyinme odaları, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları gibi deneyim odaklı, farklı ve dijitalleşmiş konseptler üzerinde çalışıyoruz” diyor.
Ayşegül Sakarya Pehlivan
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’de gıda dışı perakende sektörünün önde gelen gruplarından Boyner Holdıng’ın bir üyesi olan Boyner Büyük Mağazacılık, o zamanki adıyla Çarşı olarak Bakırköy’de 1981 yılında faaliyete başladı. 2004 yılında,
Çarşı ismi Boyner’e dönüştürüldü. Boyner, 2012 yılında Türkiye’nin önemli bir diğer departman mağazası olan YKM ile birleşti. Bugün Boyner Büyük Mağazacılık, Türkiye’nin 37 ilinde toplam 111 mağazayla faaliyetlerini sürdürüyor. Perakende sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken şirket, önümüzdeki dönemde akıllı alışveriş uygulamalarının yanı sıra e-ticaret alanına odaklanacak.
Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, bu hedefler kapsamında lojistik, yapay zeka, makine öğrenmesi ve big data başta olmak üzere teknoloji yatırımları yaptıklarını söylüyor. Giyilebilir teknolojiler,
sanal giyinme odaları, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları gibi deneyim odaklı, farklı ve dijitalleşmiş konseptler üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken Eren Çamurdan, Boyner’in büyüme hedeflerini anlattı.
Boyner Büyük Mağazacılık nereden nereye geldi?
Türkiye’de gıda dışı perakende sektörünün önde gelen gruplarından Boyner Holding’in bir üyesi olan Boyner Büyük Mağazacılık, o zamanki adıyla Çarşı olarak Bakırköy’de 1981 yılında faaliyete başladı. Çarşı mağazası hızlı bir gelişim ile kısa sürede çok katlı mağazacılık konseptinde perakende sektörünün en güçlü oyuncularından biri konumuna geldi. 2004 yılında, Çarşı ismi Boyner’e dönüştürüldü.
Bu isim değişikliği ile birlikte dinamizmi, enerjiyi, canlılığı, yeniliği ve gençliği temsil eden Boyner logosunun kullanımına geçildi. Boyner, 2012 yılında Türkiye’nin önemli bir diğer departman mağazası olan YKM ile birleşerek sektördeki gücüne güç kattı. 2015 yılı, Boyner’in ürün ve marka çeşitliliğinden müşteri deneyimine, tedarik süreçlerinden satış kanallarına kadar birçok yeniliği hayata geçirdiği başka bir yıl olarak tarihe geçti. Boyner Büyük Mağazacılık, bu değişim sürecini, Boyner’i farklı kılan unsurları simgeleyen özel bir logoyla taçlandırdı.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?
Bugün Türkiye’nin 37 ilinde toplam 111 mağaza, Boyner ve YKM, Boyner Sports, Boyner Outlet ve tüm Türkiye’ye ulaşan boyner.com.tr olmak üzere dört ayrı satış kanalı ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin en büyük departman mağazası olarak kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev dekorasyonundan oluşan sekiz farklı kategoride, pek çok yerli ve yabancı marka ürünü bir arada sunuyoruz.
Boyner özel markalarının yanı sıra hem dünya markalarının hem de Türkiye’nin en sevilen markalarının Boyner’e özel ve sadece Boyner’de satılan koleksiyonları,farklılaşma unsuru sağlayan en önemli değerlerimizden biri olarak öne çıkıyor. Aktif spor kategorimiz de en güçlü olduğumuz alanlar arasında yer alıyor. Türkiye genelindeki 111 mağazamızda, marka ve ürün çeşitliliği ve özel Boyner Sports konsepti ile müşterilerimize ayrıcalıklı bir spor giyim alışverişi deneyimi sunuyoruz.
Ayrıca, zengin mağaza ağımız ve potansiyelimiz ile Nike, adidas, Reebok, Puma, Skechers, Under Armour gibi dünya markalarının Türkiye’deki en önemli stratejik iş ortağıyız. Güçlü olduğumuz diğer bir kategorimiz de kozmetik. Türkiye’de güzelliğin ve kozmetik alışverişinin de 1 numaralı adresiyiz. Fark yarattığımız en önemli konulardan biri; avantajlı kozmetik alışverişinin yurtdışından veya gümrüksüz satış alanlarından yapılacağı algısını değiştirmek oldu.
2018 nasıl bir yıl oldu sizin için?
Boyner Büyük Mağazacılık olarak, 2018 yılında önemli oranda büyüme başarısı gösterdik. Yıl boyunca 126 milyon kişinin ziyaret ettiği mağazalarımızın toplam satışları bir önceki seneye göre yüzde 23 artış gösterdi. 2018 yılında yatırımlara devam ederek dört ilde altı yeni mağazayı tüketicilerle buluşturduk. Yeni mağazalarımızla toplam satış alanımız 272 bin metrekareye ulaştı.
Mağazalarımızda sekiz kategoride 40 milyondan fazla ürün satıldı. Merkez ofisimizde ve mağazalarda çalışan sayısı ise 5 bin 924’e ulaştı. Boyner Büyük Mağazacılık olarak e-ticaret alanında da hızlı bir şekilde büyüdük. Boyner.com.tr’yi 2018 yılında 100 milyon kişi ziyaret etti. Satış performansımız da bir önceki yıla göre yüzde 80 büyüdü. 2018 yılında en çok büyüme gösterdiğimiz alanlardan biri de turist satışları oldu ve bir önceki seneye göre yüzde 76 arttı.
2019 yılı yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Perakende sektörünün yenilikçi lideri olarak, müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini zenginleştirecek projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Tüketicilerin kalbine dokunacak akıllı alışveriş uygulamalarının yanı sıra e-ticaret alanında da büyümeyi hedefliyoruz. Bu hedefler kapsamında lojistik, yapay zeka, makine öğrenmesi ve big data başta olmak üzere teknoloji yatırımları yapıyoruz.
Dünya devi teknoloji şirketleriyle işbirliği yaparak, dijital pazarlama dönüşümü üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Teknolojik yeniliklere öncelik vererek ve alt yapımızı güçlendirerek tüm kanallarda müşterilerimizi daha iyi anlayacağımız ve onlara kişiselleştirilmiş en iyi fırsatları sunacağımız bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu alandaki iş ortaklarımızdan biri de Hopi. Hopi hem offline hem online kanalda kullanıcıların ihtiyaç ve alışveriş davranışlarına paralel özel faydalar sunduğumuz ve sürdürülebilir modelde yeni müşteri kazanımı için verimli geri dönüşler aldığımız önemli bir uygulama.
Hopi ile olan işbirliğimizi yeni projelerle geliştirmeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra giyilebilir teknolojiler, sanal giyinme odaları, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları gibi deneyim odaklı, farklı ve dijitalleşmiş konseptler üzerinde de çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın odağında müşterilerimize yepyeni ve ayrıcalıklı deneyimler yaşatmak var.
Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına bundan sonra yapmayı planladığınız çalışma ve yatırımlar neler?
Boyner Grup’un perakende sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimi, kültürü, müşterileri mutlu etme vizyonu, marka yaratma ve büyütme gücü tüm grup şirketlerinin iş yapış şekillerine yansıyor. Biz de grup kültürümüzden gelen bu iç görüyle sektörümüze ve müşterilerimize değer katacak öncü ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Bu çalışmalarımızla, Boyner’i dünya çapında bilinen, ülkemize gelen turistlerin ziyaret etmeden dönmeyeceği, Türkiye’nin simgesi olan bir marka haline getireceğiz. Bu hedefimize hizmet eden çalışmalarımızdan birini 2017 son çeyreğinde hayata geçirdik ve yeni mağaza konseptimizi müşterilerimizle buluşturduk. Müşteri mutluluğu ve deneyimi ön planda tutularak tasarlanan yeni konsept müşterilerimizin kendilerini evinde hissedebilecekleri, sıcak ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.
Bunun yanı sıra, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlık olarak yakalayıp, gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş teklifler sunabilmemizi sağlayan dijital dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Müşterilerimizi mağaza, e-ticaret sitesi, aplikasyon, sosyal medya gibi tüm temas noktalarında, tek platform üzerinden yönetmeyi ve büyük veri ve yapay zeka çözümlerini kullanarak dijital kanallardan yaptığımız tüm iletişimlerde kişiselleştirmeyi daha da derinleştirmeyi planlıyoruz.
Türkiye’de ve dünya çapında marka başarınızla aldığınız ödüller var mı?
Yaptığımız yenilikçi ve öncü çalışmalarla farklı platformlarda aldığımız birçok ödül mevcut. 2017 yılında Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları” araştırmasında, “Anchor Mağaza” ödülünün sahibi olduk.
Bu sene de “İyiliğe Dönüştür” projemiz TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği) tarafından düzenlenen Altın Pusula Ödülleri’nde Süreklilik/ Sürdürülebilirlik alanında ödüle layık görüldü. Dijital alandaki çalışmalarımızla da birçok farklı ödülün sahibi olduk. Social Media Awards’ta “Social Brands Veri Analitiği” kategorisinde aldığımız bronz ödül, dijital alanda aldığımız ödüllerin son örneği oldu.
GERİ DÖNÜŞÜME YATIRIM YAPIYOR
Sosyal, çevresel, ekonomik kalkınma hedeflerine yönelik ve sürdürülebilirliğe fayda sağlamak amacıyla tasarladığımız “İyiliğe Dönüştür” projesi kullanılmayan tekstil ürünlerinin Boyner mağazalarında bulunan atık kutularında toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılmasını, bu yolla ekolojik ayak izinin azaltılmasını, ekonomik kalkınmanın desteklenmesini ve son kullanıcıda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Proje, tüm bu atıkların aslında ekonomik bir değer üretebileceğini rakamlarla ortaya koyuyor. Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve geri dönüşüm yöntemleri ile atıkların farklı biçimlerde yeniden kullanım alanlarına dikkat çekiyor. 2014 yılında hayata geçirdiğimiz projenin başlangıcından itibaren mağazalarımıza koyduğumuz geri dönüşüm noktalarında 144,2 ton tekstil atığı toplandı.
Giyilebilir olan 88,6 ton ürün temizlendi ve ihtiyaç sahiplerine iletildi. 26.8 ton ipliğe, 6,5 ton enerjiye dönüştürüldü. Kermeslerde satılan 22,3 ton üründen elde edilen gelir Lokman Hekim Vakfı aracılığıyla 40 sağlık bilimleri öğrencisine eğitim bursu olarak aktarıldı.
2016 yılında hayata geçirdiğimiz Askıda İyilik projemiz ise yoksullukla mücadele alanında yaratılan katkıyı büyütmeyi amaçlıyor. Bunun için mağazalarımızda uygun fiyatlarla bağış yapılabilecek özel ürün paketleri sunuyoruz. 30 TL karşılığı satın alınan, Boyner’in de aynı oranda katkıda bulunduğu alt ve üst giyimden oluşan giyim paketleri Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor. Askıda İyilik projesi ile bugüne kadar 92 bin ürünün yer aldığı 40 bini aşkın iyilik paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık.
“E-İHRACAT YAPACAĞIZ”
“Farklı kategorilerimiz, dünyanın ve Türkiye’nin en sevilen markalarından oluşan yapımızla yakın ve uzak birçok coğrafyadan talep görüyoruz. Bu talebi karşılamak adına ihracat konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın gelecekte e-ihracatı devreye alacağız. Mağazacılık alanında da henüz olgunluk aşamasında olan farklı format ve projeler üzerinde çalışıyoruz”
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