Amacımız dijitalde ilk 5’e girmek
Mayıs 2007’de kurduğu düğün.com ile evlilik hazırlığı yapan çiftlerle firmaları buluşturan girişimci Emek Kırbıyık, şirketini geçen 12 yılda kendi alanında dünyanın en büyük ikinci sitesi haline getirmeyi başardı.
ARAM EKİN DURAN
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Düğün.com bugün itibariyle ayda ortalama 1,5 milyon kişi tarafından kullanılıyor ve bünyesinde 40 bin firma barındırıyor. Yeni dönemde yurtdışı faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Düğün.com’un CEO’su Emek Kırbıyık, “Düğün.com’u Türkiye’nin en büyük 5 dijital firması arasına sokmayı amaçlıyoruz” diyor.
Evlilik hazırlığı yapan çiftlerle firmaları 12 yıldır buluşturan Düğün.com, 150 kişilik ekibi ve 12 ülkedeki operasyonu ile kendi alanında dünyanın en büyük ikinci internet sitesi konumunda bulunuyor.
Site çiftler için 36 farklı kategoride, istenen şehirdeki ve özellikteki firmaları filtreleyerek, saniyeler içerisinde ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlere ulaşılmasını sağlıyor, Ayda ortalama 1,5 milyon kişi tarafından kullanılan Düğün.com, her yıl ortalama yüzde 50-60 oranında büyüme sağlıyor.
40 binden fazla firma ile çalışan şirket, 2015 yılında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri dahil 10 Orta Doğu ülkesinde yayın yapan Zafaf.net’i de kurarak dünyaya açılmış oldu.
Yıllık cirosu yaklaşık 90 milyon TL’ye ulaşan Düğün.com’un CEO’su Emek Kırbıyık ile başarı hikayesini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk:
Düğün.com projesi nasıl ve kimler tarafından ortaya çıkarıldı?
Amerika’da yaşadığım dönem, uzun yıllar düğün sektöründe çalıştım ve orada edindiğim bilgileri Türkiye’de de kullanmaya karar verdim.
Çünkü Türkiye’de düğün, sürekli büyüyen ve potansiyeli çok yüksek olan bir sektör. Evlenecek yüz binlerce çift, o çiftlere hizmet verecek on binlerce firma var. 2007’de Düğün.com’u kurduğumuzda, işe nereden başlayacağımızı çok iyi biliyorduk.
Hızla kullanıcılara yani evlenecek çiftlere ulaşmaya ve çiftleri kendileri için uygun firmalara yönlendirmeye başladık. Bu da her iki tarafın da bütün problemini çözüyordu. Çiftler aradıklarını bulurken firmalar da müşteri kazanıyordu.
Düğün.com, bugün geldiği noktada, alanında Türkiye’de lider, dünyada ise ikinci büyük platform. Evlenecek her 3 çiftten 2’si Düğün.com’u kullanıyor. Günlük yaklaşık 80 bin kişi sitemizi ziyaret ediyor.
Evlenecek çiftler, düğüne dair her türlü bilgiyi ve düğün modasını Düğün.com ile takip edebiliyor. Sektördeki firmalar ise hedef kitleleri olan çiftlerle Düğün.com aracılığı ile buluşabiliyorlar ve bu sayede işlerini büyütebiliyorlar. İş ortaklarımız işlerinin yarısını, belki daha fazlasını Düğün.com aracılığı ile elde edebiliyor.
Yalnızca Türkiye’de değil, yakın coğrafyada da varsınız. Yurtdışı faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Düğün.com’u önemli bir büyüklüğe getirdikten sonra yurt dışına açılmaya karar verdik. 2015’te MENA’da (Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi) 10 farklı ülkede yayında olan Zafaf.net’i kurduk ve Türkiye’de çok iyi öğrendiğimiz modeli bu bölgede de uygulamaya başladık. Arabistan pazarında da kısa zamanda lider konuma geldik. Zafaf.net, bölgedeki çiftlerin düğünlerini planlarken en çok kullandıkları siteye dönüştü. Günde 2025 bin Arap çift bizi kullanıyor.
Bugün Suudi Arabistan’daki düğünlerin 3’te 1’i Zafaf.net üzerinden gerçekleşiyor ve toplam satışlarımızın önemli bir bölümü oradan geliyor. Tüm bu başarılarımızın arkasında ise her biri alanında uzman 150 kişilik ekibimizin bulunduğunu çok net söylemeliyim.
2019 sonu büyüme hedefiniz nedir?
Biz çok hızlı büyüyen bir şirketiz. Kriz ortamında bile büyüyebilen sayılı dijital şirketler arasındaydık. Son beş yılın ortalamasına baktığımızda yüzde 80-100 oranında büyüdük. 2019’da da bu oranlara yakın büyüyoruz.
Bir firmanın size üye olması için hangi şartlara sahip olması gerekiyor?
Biz Düğün.com olarak düğünle ilgili olan, evlenecek çiftlere ulaşmak isteyen ve işlerini artırmayı hedefleyen her firmayla çalışıyoruz. Şu an 40 binin üzerinde firma Düğün.com’da yer alıyor.
Düğün mekanından, gelinliğe, gelin arabasından, nikah şekerine kadar düğün sektöründeki aklınıza gelebilecek her kategorideki firma Düğün.com’da kendine yer buluyor. İnternet kullanan evlenecek çiftlerin hemen hemen hepsi bizi kullandığı için, sektördeki firmalar da Düğün.com’da yer almayı tercih ediyor. Yani Düğün.com düğün sektöründeki firmaların en önemli pazarlama kanalına dönüşmüş durumda.
Son 1,5 yıldır yalanan durgunluk döneminde, düğünler nasıl etkilendi?
Çok az etkilendi diyebiliriz. Çünkü çiftler her ne olursa olsun evlenip, düğün yapıyor. Düğün bu anlamda çok dayanıklı bir sektör.
Yılda ortalama 600 bin çift evleniyor. Bu çiftlerin yaklaşık 400-450 bini Düğün.com’u kullanarak düğününü planlamaya devam ediyor. Düğünün yanı sıra; gelenek ve göreneklerin etkisiyle söz, nişan, kına gecesi, gelin hamamı gibi törenler de krizden etkilenmeden yapılmaya devam ediyor.
Modern seçenekler arayanlar için de bekarlığa veda partileri, bridal shower’lar, gelinlik teslim partileri, düğün öncesi düzenlenen havuz partileri, after partiler sıkça tercih ediliyor. Yani özetle düğünü ve birlikte eğlenmeyi seven bir milletiz ve ekonomik kriz de olsa bundan asla taviz vermiyoruz.
2020 için büyüme ve yatırım planlarınız neler?
Tüm Türkiye’de bizi kullanmayan hiçbir çiftin ve firmanın kalmamasını hedefliyoruz. Şu an Türkiye’de 35 ilde hizmet veriyoruz. Bu sayıyı tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişletmek istiyoruz. 2020 yılında, yeni geliştirdiğimiz ürünler ve teknolojiler ile iş ortaklarımıza ilettiğimiz teklif sayısını neredeyse iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.
Firmalarımız büyüdükçe, biz de büyüyoruz elbette. Önümüzdeki yıl, yurt dışı yatırımlarımızla da ivmemizi artırdığımız bir yıl olacak. MENA’da sektör lideriyiz. Ayrıca Avrupa bölgesinde Avusturya, İsviçre, Almanya gibi Almanca konuşulan ülkelerde yayın yapan sitemiz Hochzeitshero ile bu bölgedeki yatırımlarımızı genişleteceğiz.
Uzun vadeli hedefimiz ise geliştirdiği yerli teknolojileri, ürettiği ürünleri, sektöre sunduğu katkıyla Dü-ğün.com’u Türkiye’nin en büyük 5 dijital firması arasına sokmak.
SAYILARLA DÜĞÜN.COM
- Türkiye’de evlenmeyi düşünen çiftlerin yüzde 95’i düğün.com’u tercih ediyor.
- Düğün.com’un aylık ziyaretçi sayısının 1,5 milyonun üzerinde
- Suudi Arabistan’da ise her yıl ortalama 150 bin düğün gerçekleşiyor. Bunun 50¬60 Bini Zafaf.net üzerinden geçiyor
- 40 binden fazla firma ile çalışan düğün.com küçük ve orta ölçekli iş ortakları için değer yaratarak firmaların girişimlerini büyütmeye katkı sağlıyor.
- Yeni pazarlara açılmaya karar verip, yatay büyüme sürecine girdikten sonra MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve Avrupa ile Düğün.com, bugün Türkiye’nin dışarıya açılan en büyük dijital firmaları arasında yer alıyor. Düğün.com, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve Suudi Arabistan’da toplam beş ofisle firmalara ve evlenecek çiftlere hizmet veriyor.
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