Türkiye’nin 77 yılı geride bırakan köklü sanayi gruplarından Borusan Holding, pandeminin zorlu koşullarına karşın yatırımda hızını düşürmedi. Önümüzdeki üç yılda 5,9 milyar TL’lik yatırım planlayan grup, bu süreçte üretime dönük önemli bir hamle yapacak.

Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında ABD ve İtalya’da tesis yatırım olan grup, bu yıl Avrupa’da boru alanında yatırıma gidecek. Üretime dönük bu önemli yatırımın adresi ise büyük ihtimalle Balkan ülkelerinden biri olacak.

Geçen yılı 26 milyar TL ciro ile kapatan holdingin yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlatan Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar, bu yıl dolar bazında yüzde 30 büyüme hedeflediklerini söylüyor.

Erkan Kafadar ile Türkiye’nin yenilenebilir enerjide en büyük üreticisi olmasının yanı sıra otomotiv, iş makinesi ve boru sektörlerinde faaliyet gösteren grubun önümüzdeki üç yıllık vizyonunu konuştuk…

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