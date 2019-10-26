Bu yıl yüzde 50 ciro artışı bekliyoruz
2018 yılını 9 milyar TL ciro ile kapatan ASELSAN, 2019 sonunda TL bazında yüzde 40-50 arasında ciro artışı bekliyor.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Yıl sonu itibarıyla ihracat tutarımızın 300 milyon dolar olmasını hedefliyoruz” diyor.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Ordumuzun hem taktik anlamda hem de muharebe alanında tüm ihtiyaçlarının olabildiğince yerli ve milli sistemlerimizle karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz” diyor.
Görgün’ün, sorularımıza verdiği yanıtlar Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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