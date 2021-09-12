Çevreye saygılı, kaliteli ve standartlara uyumlu ürünler üretme odaklı AR-GE stratejisiyle Polisan Kansai Boya, yeni AR-GE merkezi için 20 milyon TL yatırım yaptı. Tesis yatırımı dışında 8,6 milyon TL’lik AR-GE harcaması gerçekleştirdi. Yatırımlara devam edeceklerini kaydeden Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor, “Çevreci ve yenilikçi ürünlerle sektöre imzamızı atıyoruz” diyor.

BEST OF R&D 22 AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

Polisan Holding; 1985’te başladığı boya alanındaki faaliyetlerine 2016’da Kansai Paint ile iş birliği sonucu, Polisan Kansai Boya şirketiyle devam ediyor. Şirket; ambalaj ve renk çeşitleri hariç 250, dâhil olarak 4 bin 700’ü aşkın ürün çeşidine sahip.

Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor, 2020’de Polisan Holding’ın kombine gelirlerinden yüzde 44,7 pay alarak 2 milyar 175 milyon TL satış gelirine ulaştıklarını söylüyor. 2021’in ilk yarısında ihracat gelirlerinin dolar bazında iki kat büyüdüğünü, satışların yıllık yüzde 74 arttığını kaydeden Drahor, bu başarıda AR-GE faaliyetlerinin çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekiyor.

4 Haziran 2014’te AR-GE Merkezi Belgesi ile Türkiye’nin 159’uncu AR-GE merkezi unvanını alan Polisan Kansai Boya, 2020’de yaklaşık 6,5 milyon TL’lik teşvik ve muafiyetten yararlandı. Cemal Drahor, “Çevreye saygılı, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan, kaliteli, standartlara uyumlu, rekabette fark yaratan ürünler üretme odaklı bir AR-GE stratejisiyle hareket ediyoruz” diyor.

AR-GE ekibinin, ürünlerin en az çevresel iz bırakmasını sağlayacak tasarımlar ve geliştirmeler yaptığına da değinen Drahor ile Polisan Kansai Boya’nın yeni dönem ajandasını ve AR-GE faaliyetlerini konuştuk.

Polisan Kansai Boya’dan bahsedebilir misiniz?

Polisan Holding, boya alanındaki faaliyetlerine 1985’te başladı ve 2016’da dünyanın ilk 10 boya üreticisinden biri olan Kansai Paint ile gerçekleştirilen iş birliğiyle adını Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescilledi. Ambalaj ve renk çeşitleri hariç 250, dâhil olarak 4 bin 700’ü aşkın ürün çeşidiyle bugün dekoratif boya pazarında tüm fiyat segmentlerine hitap eden sektörün en geniş ürün yelpazesine sahip şirketiyiz.

Elegans markalı üst sınıf iç cephe boyasıyla pazar lideriyiz. 2008’den itibaren dünyada tescillediğimiz ‘Home Cosmetics’ çatı iletişimi ve ‘Polisan, boya değil; ev kozmetik ürünleri üretir’ yaklaşımıyla boyanın sadece renkten ibaret olmadığını, bakım ve onarım gibi sağladığı fonksiyonel faydalarının yanı sıra mekanlara estetik kazandırdığını vurguluyoruz.

İmza attığınız ‘ilk’ ürünler var mı?

Türkiye’nin ilk yedi özellikli iç, dokuz özellikli dış cephe boyalarını, su bazlı yağlı boyasını, plastik yüzey sprey boyasını, su bazlı yol boyasını, ahşap koruyucu sprey verniğini ve antikarbonizasyon özellikli dış cephe boyasını geliştirdik.

Yıllık 180 bin ton/ vardiya dizayn kapasiteyle üretime başlayan, Endüstri 4.0 kalibrasyonunda ve EN 1090-2 belgeli yeni tesis, Türkiye’de LEED GOLD sertifikasına sahip ilk boya tesisi ve dünyanın da 308’inci üretim tesisi.

Fabrikamız sağladığı verimliliğin yanı sıra üç vardiyada ek yatırım yapmaksızın, kapasitesini üçe katlama potansiyeli taşıyor. İnsan sağlığına önem veren, çevreci ve yenilikçi kimliğimizle sektöre yeni ürünler katmaya devam ediyor, Türkiye’nin ilk LEED GOLD sertifikalı boya tesisi unvanına sahip fabrikamızda üretimimizi sürdürüyoruz.

2020’yi nasıl kapattınız? Yeni yatırımlar yaptınız mı?

2020 yılında Polisan Kansai Boya’nın da dahil olduğu Polisan Holding’in kombine gelirleri yüzde 8,2 artış ile 2 milyar 175 milyon TL oldu. Polisan Kansai Boya, 2020’de Polisan Holding’in kombine gelirlerinden yüzde 44,7 pay aldı.

Bu süreçte de yatırımlarımızı sürdürdük. Polisan Kansai Boya ortaklığı, 2019’da fiili üretime başlayan yeni tesis için 55 milyon Euro’luk yatırım yaptı. 2020’de de yeni AR-GE merkezinin inşası için 20 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdi.

2021 yılı nasıl geçiyor?

2021’in başında hayata geçen ‘Polisan’la Gülümse Hayata’ kampanyamızla marka bilinirliğimiz dördüncü çeyrek 2020’ye kıyasla yüzde 10 arttı. Pandemiyle Türkiye boya pazarında, DIY (kendin yap) trendindeki yoğun artışa cevap olarak, hobi ve sanat boyaları sektörüne yönelik geliştirilen X1 Art Grubu’nu nisan ayında, evlerde ihtiyaç duyulan ekonomik çözümlere yönelik geliştirilen PROF ürün grubunu da haziran ayında lanse ettik.

Yalıtım ve yardımcı ürün grupları satışları güçlü artış kaydetti. Yurtdışındaki projelere tedarik edilen ürünlerle ihracat gelirlerimiz dolar bazında iki kat büyüdü ve gelirlerimiz 2021’in ilk yarısında yıllık bazda yüzde 74 arttı.

Yeni dönem hedefleriniz neler?

Boyanın sadece renkten ibaret olmadığı ilkesiyle AR-GE çalışmalarına devam ediyoruz. İhracatımızı artırmak hedeflerimiz arasında. Mevcut iyileştirme ve verimlilik yatırımlarımız sürüyor. Müşteri odaklılık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2021’de bütün ihtiyaç noktalarında insan kaynağımızı güçlendirmeyi de sürdürüyoruz.

AR-GE merkeziniz hangi hedeflerle kuruldu?

Polisan Kansai Boya, 4 Haziran 2014’te AR-GE Merkezi Belgesi ve unvanını aldı. Türkiye’nin 159’uncu AR-GE merkezi olarak, 2020’de yararlandığımız teşvik ve muafiyetler yaklaşık 6,5 milyon TL tutarında. Ekibimiz 53 kişiden oluşuyor. Tüketicinin mekânlardan keyif alması için, yenilikçi, fonksiyonel, pratik, çözümleyici ürünleri geliştirmek ve bu ürünleri en uygun fiyat ve kolay uygulama bilgileriyle pazara sunmak için ARGE merkezimizi kurduk.

AR-GE merkezinizde hangi projeleri yürütüyorsunuz?

Merkezimizde, Sabancı Üniversitesi ile bir adet TEYDEB 1505 projesi yürütülüyor ve dâhil olunan Nanoteknoloji Kümelenmesi aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan bir adet projede de İstanbul Üniversitesi ile iş birliği yapılıyor. İki TEYDEB 1501 projesi devam ederken, üç yeni TEYDEB proje başvurusu yapıldı.

Ulusal standartlara uyum çerçevesinde ise 2019’da yeni ürün ve market ürünü olmak üzere toplamda 19 adet ürün için TSE Belgesi alındı. Ayrıca yeni geliştirilen bir adet su bazlı epoksi boya ve bir adet iç cephe ürünü için Sağlık Bakanlığı’ndan antibakterıyel boya ruhsatı da alındı.

2020’de AR-GE’ye ne kadar yatırım yaptınız?

2020’de tesis yatırımımız dışında 8,6 milyon TLlik AR-GE harcaması yaptık. Şubat 2021 itibarıyla bin 950 metrekarelik yeni AR-GE binamıza taşındık. Hammadde, enerji ve iş gücü verimi yüksek, yenilikçi ürün ve süreç teknolojileri yaratarak küreselleşen dünyanın kimya sanayinde, önde gelen şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz.

AR-GE stratejinizin özünde ne var?

Polisan Kansai Boya’yı rekabetten ayıran en önemli unsurlardan birisi; çevreye saygılı, tüketicinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan, kaliteli, standartlara uyumlu, rekabette fark yaratan ürünler üretme odaklı AR-GE stratejisi. Yeni ürün geliştirirken, en büyük odak noktalarımızdan biri sürdürülebilir gelecek.

AR-GE ekibimiz ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca en az çevresel iz bırakmasını sağlayacak tasarımlar ve geliştirmeler yapıyor. Planlarımızı bu yaşam döngüsü çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçlar ile kritik noktalara dikkat ederek oluşturuyor, çevresel etkileri en az olabilecek ürünler geliştirebilmek için iç ve dış paydaşlarımızla ortak projeler geliştiriyoruz.

AR-GE yatırımları size nasıl avantajlar sağlıyor?

Verimlilik üzerine kurulu yeni nesil bir üretim anlayışına sahip bir şirket olarak GEBKİM Fabrika yatırımımızla üretim süreçlerimizin sürdürülebilirliğini pekiştirdik. Bizleri boya sektöründe endüstri 4.0′ n öncüsü konumuna taşıyan tesisimiz kaynak verimliliği başta olmak üzere çevre, iş sağlığı ve güvenliği, ürün tasarımı ve kalite performansımızı iyileştirmemizi mümkün kıldı.

“ÇEVRESEL ÜRÜN DEKLARASYONU BELGESİ ALDIK”

“AR-GE merkezimiz bünyesindeki uluslararası geçerlilik akreditasyon belgesi alan laboratuvarlarımızda, inovatif ürünlerin geliştirilmesi için sürekli yatırım yapıyoruz. Dört ürünümüz için Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD) Belgesi aldık ve bu belgeyi alan Türkiye’de ilk, Avrupa’da ilk üç boya üreticisinden biri olduk.

Ayrıca Türkiye’nin ilk su bazlı mix makinesiyle 3 bin 500 noktadan fabrika kalitesinde boya sunuyor, 12 lojistik merkezimizle satış kanalımızı üretim merkezi olarak konumlandırıyoruz. Tüketicilerimizin talep ettikleri ürünlere kavuşabilmelerine imkân tanıdığımız mix renklendirme sistemimize, her geçen gün daha fazla ürünü ve rengi entegre ediyoruz.”

“İHRACATI ARTIRMA HEDEFİYLE AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

POLİSAN SHOP SAYISI 118 OLDU

İhracat odağını artırmak her zaman ana hedeflerimizden biri oldu. Covid-19 dolayısıyla daha yavaş seyreden yurtdışı faaliyetlerine rağmen ihracat odaklı büyüme stratejimizi 2020’de de sürdürdük. Yeni ülkeler için pazar araştırma çalışmalarımız devam ediyor.

2020’de yurtdışındaki Polisan Shop sayısını 118’e çıkardık. Var olduğumuz pazarlardan daha fazla pay alabilme stratejisi üzerinde çalışıyoruz. AR-GE’miz; ihracatı artırma hedefi paralelinde, dış pazarlarda ilgili ülkenin alışkanlıklarına uygun yeni ürün ve formül geliştirme çalışmaları da yapıyor.

37 ÜLKEYE AKTİF İHRACAT

Eski tesiste, kapasite kısıtlaması dolayısıyla ihracat hacmini belli bir ölçekte tutmayı tercih ediyorduk. Yine de son sekiz yılda 37 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirdik. 2020’de 20 farklı ülkeye ihracat yaptık. Global liderlik skalasında daha üst seviyelere çıkma hedefiyle kurulan Polisan Kansai Boya ortaklığı, bu doğrultuda yeni hedef ülkeler belirledi.

Bu ülkelere giriş koşullarını ve müşteri alışkanlıklarını değerlendirilerek çalışmalara başladık. Hedef pazarlarda sistem ve altyapı kurulumu, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması amacıyla başlatılan TURQUALITY® Programı kapsamında devlet tarafından destekleniyor.