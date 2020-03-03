Dönüşümü tüm şirkete yaydık - Ekonomist

Dönüşümü tüm şirkete yaydık
Orman ürünleri, gübre-kimya ve demir çelik, enerji, liman işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Yıldızlar Yatırım Holding, dijital dönüşüm projelerine 20 milyon Euro’ya yakın yatırım yaptı. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlkay Ünal, holding olarak dijital dönüşümü tek bir alanla sınırlamayıp tüm iş süreçlerine yaydıklarını söylüyor
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Yıldızlar Yatırım Holding’in temelleri, 1890 yılında Hasan Yıldız tarafından Trabzon’da atıldı. 1900’lü yıllarda kurulan atölye ile üretime de başlayan Yıldız Ailesi, beş nesildir Türkiye’de önemli projelere imza atıyor.
4 bin 300 kişiye istihdam sağlayan Yıldızlar Yatırım Holding, bugün başta orman ürünleri, gübre-kimya ve demir çelik sektörü olmak üzere deniz taşımacılığı, liman işletmeciliği, gayrimenkul, sigorta ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Uluslararası bir sanayi grubu haline gelen Yıldızlar Yatırım Holding’in amiral gemileri ise Yıldız Entegre, İGSAŞ ve Yıldız Demir Çelik…
Teknolojiyi ve modern yatırım yöntemlerini yakından takip eden şirket, dijital dönüşümü 2008 yılında başlattı. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlkay Ünal, holding olarak dijital dönüşümü tek bir alanla sınırlamayıp tüm iş süreçlerine yaydıklarını söylüyor.
Dijital dönüşüme 20 milyon Euro’ya yakın yatırım yaptıklarını söyleyen Ünal’la holdingin 2020 hedeflerini konuştuk.
Dijital dönüşüm konusunda ne gibi adımlar attınız bugüne kadar? Ne kadarlık yatırım yaptınız?
Öncelikle, tüm sistemlerimizi konsolide etme hedefi doğrultusunda stratejilerimizi belirledik. Bunu yapabilmenin ilk yolunun tüm şirketlerimizi aynı ERP platformuna taşımak olduğu inancıyla ERP sistem araştırmalarımızı başlattık. Bu konuda belirlediğimiz kriterlere en uygun olan SAP sistemini tercih ederek tüm grubun aynı zamanda projesini başlattık ve başarıyla sistemleri devreye aldık. Global şirket olmanın gereği, tüm süreçlerimizi güncel teknoloji ile donatmak üzere adımlar atmaya devam ediyoruz. 20 milyon Euro’ya yakın dijital dönüşüme yatırım yaptık.
Dijital dönüşümün nasıl bir katkısı oldu size?
Dijital dönüşümün tüm grubumuza sağladığı en büyük katkı; şeffaflık, hız ve kolaylık oldu. Kişilere bağlı olarak yaşanan hataların önüne geçerek hata oranını azaltıp denetimini de daha kolay hale getirdi. Bunun yanı sıra şirketlerimiz bazında farklı ve çeşitli katkılarını da gördük. Örneğin Yıldızlar Yatırım Holding’in lokomotif şirketlerinden Yıldız Entegre, ismine yakışır bir şekilde entegre üretim ve hizmet vermeye başladı.
İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR
ÇÖZÜM ORTAĞI
eFinans ile grup şirketlerimizin e-Fatura ve e-Arşiv süreçlerinde işbirliği içerisindeyiz. Çok önemli çözüm ortaklarımızdan biri olarak gördüğümüz özel entegratör iş ortağımız QNB eFinans, yeni isteklerimizin karşılanması ve her türlü sorularımıza geri bildirim açısından bizlere hızlı destek sunuyor.
KAĞIT FATURA BİTTİ
Öncelikle, mevzuatsal açıdan zorunlu olduğumuz şirketlerimizin fatura alanlarında elektronik e-Uygulama sistemleri ile kağıt fatura kullanımımız sona erdi. Ardından, grubumuzun diğer şirketlerinde de e-Uygulama sistem kullanımı başlatma kararlarımız oldu. Bu sayede, kağıt israfının önlenmesi ile beraber işlemelerin daha standart ve hızlı yapılması açısından büyük verim elde edildi. Ayrıca, gelen ve giden fatura kontrollerinin sistematik takibi ve kolayca yapılması bizim açımızdan çok iyi oldu.
E-İRSALİYE SÜRECİ GÜNDEMDE
QNB eFinans ile fatura tarafındaki işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdürme düşüncesindeyiz. Önümüzdeki dönem için e-İrsaliye süreci gündemimizde olacak. Bu süreç için tekliflendirme aşamasındayız. Bu aşamada QNB eFinans teklifleri faturadaki işbirliği göz önünde tutularak değerlendiriliyor.
Dijital dönüşüm konusundaki en büyük katkıyı şirketin hangi biriminde etkisini gördünüz?
Holding olarak dijital dönüşümü tek bir alanla sınırlamayıp tüm iş süreçlerimize yaydık. Dolayısıyla insan kaynaklarından muhasebeye, pazarlamadan hammadde tedariğine kadar tüm alanlarında ciddi bir katkı sağladık.
Müşteri odaklılığımız ile oluşturduğumuz portal ve CRM sistemleri sayesinde bugün müşterilerimize baştan uca farklı deneyim fırsatları sunuyoruz. Hem zamanlarını daha etkin kullanmalarını sağlıyoruz hem de tüm operasyonlarını anlık gerçekleştirebilmelerini ve görüntüleyebilme-lerini sağlıyoruz.
2020 büyüme hedefiniz nedir?
Son üç yıl içinde farklı şirketlerimize yurtiçinde ve yurtdışında yaklaşık olarak 500 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptık. 2019 yılı bu yatırımlarımızın meyvelerini aldığımız bir yıl oldu. Bu yılın başında grup olarak büyümemizi yüzde 30 olarak belirlemiştik. Son rakamlar, henüz ortaya çıkmadı ancak bu hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yılın son aylarında ise yepyeni bir sektöre giriş yaptık.
YYH bünyesinde Yıldız Enerji adlı şirketimiz faaliyete başladı. 2019’un son çeyreğinde faaliyetlerine başlayan YYH Yıldız Enerji, başta ülkenin dört bir yanında konuşlanmış grup şirketlerine ve kurumsal müşterilerine en uygun koşullarda elektrik enerjisi sağlamayı hedefliyor. Öğrenen bir organizasyon yapısında ilerlemesini beklediğimiz YYH Yıldız Enerji, kullanacağı dijital çözümlerle beraber hem çevik hem de üretken bir şirket olacak.
2020 sonuna kadar ihracatta büyüme hedefiniz nedir?
Yıldızlar Yatırım Holding olarak, son yıllarda ihracata büyük önem veriyoruz. Grup olarak satışlarımız içinde ihracatın oranı özellikle Yıldız Demir Çelik şirketimizin 2019’da tüm hatlarıyla devreye girmiş olmasının da etkisiyle yüzde 20 seviyelerine yaklaştı.
2020’de bu rakamı yüzde 30’a taşımak için değerli adımlar atıyoruz. Önceliğimiz iç pazar olmakla beraber ihracatta da mevcut pazarlarda derinleşerek, yeni yeni pazarları da portföyümüzde dahil etmeyi hedefliyoruz.
2020 yılında yeni yatırım planı var mı?
Yatırımlarımıza da her yıl devam ediyoruz. Son üç yılda 500 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapıp yeni fabrikalar kurup, yeni üretim hatlarını devreye aldık. Bu yıl da kapasite artırımı, dijital dönüşüm, insan kaynakları gibi alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu yatırımlarımızın yanı sıra Slovenya fabrikamızdaki yenileme çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor, Yıldız Demir Çelik’in ikinci faz yatırımı içinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İGSAŞ’ta da planladığımız yatırımlarımız var.
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