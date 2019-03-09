Gelirde yurtdışı payı yüzde 60’a çıkacak

Mart 10, 2019 0 Yorum 64 Okunma
Gelirde yurtdışı payı yüzde 60’a çıkacak

Altı ülkede tesisleri olan Kastamonu Entegre, gelirlerinin önemli bir kısmını yurtdışından elde ediyor. Şirket bu yıl 1,5 milyar dolar ciro hedefliyor.

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, yurtdışı gelirlerin payını yüzde 60’a taşımak istediklerini söylüyor.

Globalleşme yolculuğunda fırsat olduğu sürece satın alma hamlesine devam etmek istediklerini söyleyen Haluk Yıldız ile şirketin büyüme planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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