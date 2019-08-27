Gelirlerin yüzde 2’sini AR-GE yatırımlarına ayırıyoruz
Geçen yıl dünyada en çok AR-GE harcaması yapan ilk 1000 firma arasında yer alan Vestel’in dünya genelinde sekiz AR-GE merkezi bulunuyor. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Her yıl gelirlerimizin yaklaşık yüzde 2’sini AR-GE yatırımlarına ayırıyoruz. AR-GE, Vestel’i ileri taşıyacak en belirgin rekabet üstünlüğüdür” diyor.
Sibel Atik
satik@ekonomist.com.tr
Avrupa’nın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük komplekslerinden biri olan Manisa’daki 1.2 milyon metrekarelik alanda üretim yapan Vestel, Türkiye’nin TV’de pazar lideri, beyaz eşyada ilk üç üreticisinden birisi, Avrupa LCD TV pazarının ise ikinci büyük üreticisi konumunda.
15,9 milyar TL’lik satış gelirlerinin yüzde 75’ını ihracattan elde eden Vestel, bu başarısını güçlü AR-GE organizasyonuna borçlu. Şirketin dünya genelinde sekiz AR-GE merkezi bulunuyor. Üstelik bin 600 kişiyi aşan AR-GE kadrosuyla dünyada en çok AR-GE harcaması yapan ilk 1000 firma arasında yer alıyor.
Şirket olarak dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler sunmak adına farklı noktalarda yer alan AR-GE merkezlerine önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Her yıl gelirlerimizin yaklaşık yüzde 2’sini AR-GE yatırımlarına ayırıyoruz. AR-GE, Vestel’i ileri taşıyacak en belirgin rekabet üstünlüğüdür” diyor.
AR-GE’ye dönük yatırımlarının süreceğini söyleyen Vestel CEO’su Turan Erdoğan, sorularımızı yanıtladı:
Vestel olarak 2018 yılını nasıl kapattınız?
1984 yılında başlayan faaliyetlerimizi 1994 yılından beri Zorlu Holding bünyesinde sürdürüyoruz. Avrupa’nın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük komplekslerinden biri olan Manisa’daki 1.2 milyon metrekarelik Vestel City’de tüketici elektroniği, beyaz eşya, dijital ürünler, bilgi teknolojileri, LED aydınlatma ve savunma alanlarında yapay zeka, robotlar ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanarak üretim yapıyoruz.
Türkiye’nin TV’de pazar lideri ve beyaz eşyada ilk üç üreticisinden biriyiz. Avrupa LCD TV pazarının ikinci büyük üreticisiyiz. 18’i yurtdışında olmak üzere toplam 28 şirketten oluşan Vestel Şirketler Grubu’nun yaklaşık 17 bin çalışanı bulunuyor. 2018 yılı genel anlamda hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu. AR-GE ve inovasyona odaklanarak küresel pazarda dünya devleriyle rekabetimizi başarılı bir şekilde sürdürdük.
Şirketin cirosu ve gelirlerinde yurtdışının payından söz eder misiniz?
Gelirlerimizin yüzde 75’ini 155 ülkeye yaptığımız ihracattan elde ediyoruz. 2018 yılında ciromuz, ihracat gelirlerinde yaşanan güçlü büyüme ile 2017 yılına göre yüzde 31 artışla 15,9 milyar TLye ulaşırken, satış gelirlerimizin yüzde 75’ini ihracat gelirleri oluşturdu. 2018 yılında ihracat gelirlerimiz yüzde 48 arttı.
2019 yılı nasıl geçiyor sizin için? Yılsonu büyüme hedefiniz nedir?
Beyaz eşya veya televizyon üreticisi olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi olarak AR-GE ve inovasyon yatırımlarımız artarak devam edecek. Dünyanın dört bir yanına bu ülkede ürettiğimiz ürünleri ihraç etmeye devam edecek, Türkiye’nin cari açığının kapanmasına katkıda bulunacağız.
Yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Vestel olarak kendimizi Endüstri 4.0’ın en büyük sahiplenicisi olarak görüyoruz. Bu dönüşümü Türkiye’de ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız bu dönüşümde önemli ölçüde yol kat ettik.
Karanlık üretim, robot-insan iş birliği, robot-robot iş birliği gibi birçok uygulamamız bulunuyor. Uzun vadede Vestel’in gelecek vizyonuna bakıldığında da Endüstri 4.0 kavramı ile ‘Mobilite’ ve ‘Bağlanabilirlik’ teknolojileri, AR-GE çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturuyor. Tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmak, zaman kazanmalarını sağlayacak her türlü teknolojiyi ürünlerimize entegre ediyoruz.
Önümüzdeki dönemde akıllı evler, akıllı şehirler ve nesnelerin interneti konsepti çatısı altında sunulan hizmetler Vestel’in adını sıkça duyuracağı alanlar olacak. Önümüzdeki dönemde de dönüşüme ayak uyduran değil, öncülük eden şirket olmaya devam edeceğiz.
İhracatta hangi ülkelere odaklanıyorsunuz? 2019 yılında ihracatta büyüme hedefiniz nedir?
Vestel, Türkiye’den dünyanın 155 ülkesine teknoloji ihraç ediyor. Ana ihracat pazarımız Avrupa. Bu coğrafyada da en çok ihraç ettiğimiz ürünlerin başında akıllı ürünler geliyor.
Şirket olarak cironun ne kadarını AR-GE’ye ayırıyorsunuz?
Vestel olarak dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler sunmak adına farklı noktalardaki AR-GE merkezlerinde bilgi ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Her yıl gelirlerimizin yaklaşık yüzde 2’sini AR-GE yatırımlarına ayırıyoruz. AR-GE birimlerimiz, çalışmaları kapsamında başta üniversiteler olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla güçlü iş birlikleri kuruyor.
AR-GE merkezinizden söz eder misiniz? Kaç kişi çalışıyor?
AR-GE, Vestel’i ileri taşıyacak en belirgin rekabet üstünlüğüdür. Küresel çapta sekiz AR-GE merkezimiz bulunuyor. 2018 sonu itibariyle bin 600 kişiyi aşan AR-GE kadromuzla dünyada en çok AR-GE harcaması yapan ilk 1000 firma arasında yer alan üç Türk şirketinden biriyiz.
AR-GE merkezinizde geliştirilmiş ürünlerden bahsedebilir misiniz? Sektörde fark yarattığınız ürünler var mı?
Üretimdeki gücümüzü gerçekleştirdiğimiz AR-GE faaliyetlerinden alarak, Endüstri 4.0 dönüşümü ile üretimin otomasyonunu destekleyen akıllı ve yüksek teknoloji alanlarındaki uygulamalarımızla ürünleştirilebilir teknolojileri tasarımlarımıza yansıtıyoruz.
Müşterilerimizi dinliyor ve onların ihtiyaçlarını, taleplerini dikkate alarak, onların hayatını kolaylaştırmak, zaman kazanmalarını sağlayacak her türlü teknolojiyi ürünlerimize entegre ediyoruz. Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz çerçevesinde sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımla daha az enerji, su tüketen, daha sessiz makineler üretiyoruz. Dönüşüme ayak uyduran değil, öncülük eden şirket olma vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz.
Vestel olarak dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve katma değerli projeler sunmak adına farklı noktalardaki AR-GE merkezlerinde bilgi ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. İnternet ve kablosuz haberleşme sistemlerinin gelişimi ile akıllı çözümler önem kazanıyor. Bu kapsamda akıllı telefon, akıllı ev, akıllı fabrikalar ve akıllı şehirler gibi farklı uygulama alanları ilgi çekiyor.
Vestel Elektronik’in ürettiği ürünlerin Akıllı Ev konseptindeki entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Vestel Smart TV, tablet ve akıllı telefon aracılığıyla yönetilebilen klima, fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinden oluşan akıllı ev sistemleri oluşturuldu. Bu alana yönelik çözümler kit halinde son kullanıcıya veya kurumsal müşterilere yönelik piyasaya sunulmaya hazır.
Vestel Beyaz Eşya’nın AR-GE eksenini ise işlevsel ve estetik tasarımlara sahip, enerji ve su tasarrufunu maksimize ederek kaynakları verimli kullanan, çevreci, gıda ömrünü ve tazeliğini uzun süre koruyabilen, ekstra hijyen sağlayan, akıllı sensörler sayesinde maksimum performans sunan ve internet bağlantısı ile uzaktan kontrol ve kumanda edilebilen teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesi oluşturuyor.
AR-GE yatırımları sektörünüzde size nasıl bir avantaj sağlıyor?
Katıldığımız fuarlarda Vestel ürünleri dünyayı kendine hayran bırakıyor. Bu ilginin nedeni AR-GE çalışmalarımız sonucu sadece Vestel ürünlerinde yer alan teknolojiler. Bütün AR-GE çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan ürünler pek ödül ve sertifika alıyor. Geçen yıl Berlin’deki IFA’da dünya rekortmeni 4 ürünümüz, dünya çapında faaliyet gösteren ve her yıl yaklaşık 100 bin ürünü teste tabi tutan Alman bağımsız test kuruluşu Verband Deutscher Elektrotechniker’den (VDE) sertifika alarak gerek enerji gerekse su tasarrufu açısından rakiplerini geride bıraktı. Atık yönetim sisteminin etkin işletilmesi ve AR-GE çalışmaları sonucunda, Vestel Beyaz Eşya birim ürün başına düşen tehlikeli atık miktarını son 5 yılda yüzde 95, birim ürün başına düşen tehlikesiz atık miktarını da son bir yılda yüzde 15 azalttı.
YÜKSEK PATENT BAŞARISI
TEK TÜRK ŞİRKETİ
2018 sonu itibariyle dünyada en çok AR-GE harcaması yapan ilk 1000 firma arasında yer alan 3 Türk şirketinden biri oldu. Vestel Elektronik, Avrupa’nın en büyük resmi organizasyonlarından biri olan Avrupa Patent Ofisi’ne (European Patent Office) 2017 yılında 408 patent başvurusu yaparak listeye ilk 50’den girdi ve en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi oldu.
ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLDÜ
ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen 2018 Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerı’nde; Vestel Beyaz Eşya’nın Atık Yönetim Sistemi projesi ve Strafor Gramaj ve Yoğunluğun Azaltılması projesi ödüle layık görüldü. Vestel Beyaz Eşya ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri’nde Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci çalışması ile ‘Büyük İşletme AR-GE’ kategorisinde Birincilik Ödülü’nü aldı. Vestel bu yıl ayrıca Vakum ve FermentStore teknolojilerine sahip buzdolapları ile dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’ten İnovasyon Ödülü kazandı.
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