Geniş bir coğrafyaya hitap ediyoruz
Erzurum MNG, henüz birkaç yıllık bir alışveriş merkezi olmasına rağmen, Doğu Anadolu Alışveriş Festivali/ DAF gibi uluslararası platformda ses getiren organizasyonlara imza attı.
Burcu Tuvay
btuvay@ekonomist.com.tr
MNG Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, “İstanbul’da dışarıdan turistlerin gelip alışveriş yaptığı çok alışveriş merkezi olsa da bu kadar geniş bir alanda büyük bir işletme olarak hizmet sunan ve çok geniş bir coğrafi alandan düzenli olarak müşteri çeken başka bir AVM yok” diyor.
Erzurum MNG, henüz birkaç yıllık bir alışveriş merkezi olmasına rağmen, Doğu Anadolu Alışveriş Festivali/ DAF gibi uluslararası platformda ses getiren organizasyonlara imza attı. Şirket, yaptığı renkli etkinlik ve kampanyalar ile hem kiracılarının hem de ziyaretçilerinin beklentilerine karşılık vererek bölgesinin en büyük ve güçlü işletmesi olma hedefini gerçekleştiriyor.
Bu başarının arkasında, Dr. Aydoğan Süer’in dinamik, kararlı, yapıcı ve vizyoner yönetim anlayışının büyük payı var. Süer, AVM’nin marka konumlandırmasını anlatırken, “Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesı’nın de ötesinde, İran gibi komşu ülkelerden gelen ziyaretçileri ağırlıyoruz.
İstanbul’da dışarıdan turistlerin gelip alışveriş yaptığı çok alışveriş merkezi olsa da bu kadar geniş bir alanda büyük bir işletme olarak hizmet sunan ve çok geniş bir coğrafi alandan düzenli olarak müşteri çeken başka bir AVM yok” diyor. Süer, sorularımızı şöyle yanıtladı.
MNG’nin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
MNG, bilindiği gibi faaliyetlerine inşaat sektörü alanında başlayarak geniş bir şirketler topluluğuna dönüşen köklü bir marka. 1976 yılında Mehmet Nazif Günal’ın adının baş harfleri ile kurulan MNG, bugün inşaat ve taahhüt, enerji, hava taşımacılığı, turizm ve finans sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir şirketler grubuna dönüştü.
Şirket bugün Afrika, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar’da toplam bedeli 8,3 milyar dolar ve Türkiye’de 12,3 milyar doları aşan projeleri hayata geçirdi. Türkiye’nin en saygın şirketleri arasında yer alan 43 yıllık MNG Grubu’nun bugünlere mühendislikten gelen bilgi, deneyim ve titizliği ile geldiğini söyleyebiliriz. MNG Yönetim Hizmetleri olarak, Erzurum’da 3 yıl önce bir AVM kurmak için hazırlanırken MNG markasının kendi alanındaki bu saygın, güvenilir ve yaptığı her işi iyi yapan değerleri ile yola çıktık.
Buna alışveriş merkezlerinin kurulduğu günden bu yana sektörün içinde olan bir isim olarak, yönetim tecrübemi, ekip kurma başarımı ve deneyimimi ekledim. Hedefimiz, Erzurum MNG’ye özgün bir kimlik kazandırmaktı. Bunu da başardığımızı söyleyebiliriz. Henüz 2 yıllık bir alışveriş merkezi olarak son derece etkin hamleler yaparak gücümüzü ortaya koyduğumuza inanıyoruz.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?
Erzurum MNG, Türkiye’nin en büyük beş alışveriş merkezi arasında yer alıyor. 160 bin metrekare kapalı alanı ile Doğu Anadolu’nun en büyük AVM’si olması nedeniyle yalnızca Erzurum değil komşu iller ve ülkelerden gelen ziyaretçilerin de beğenisini kazanıyor. Erzurum MNG olarak şehri İran, Azerbaycan gibi yakın bölgelerde en iyi şekilde tanıtacak ve turizmde var olan potansiyeli yaşama katacak önemli projeler geliştirdik.
Bu projeler hem Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni rakiplerine karşı çok güçlü bir duruma taşıdı hem de şehrin komşu ülkelerdeki tanıtımına katkıda bulunarak alışveriş turizminde daha fazla söz sahibi olmamızı sağladı. Bu nedenle ben Erzurum MNG’nin marka yolculuğunda öne çıkan anahtar kelimelerin, büyük bir alışveriş merkezi olmak, organizasyon başarısı ve kiracılarının çıkarını gözeten yapıcı bir yönetim anlayışı olduğunu düşünüyorum.
Geçtiğimiz yılı nasıl tamamladınız?
Geçen yıl bünyemize yeni markalar ekleyerek konuklarımıza sunduğumuz zengin seçenekler konusunda 200’e yakın markanın üzerine çıktık. Doğunun en büyük AVM’si si olarak 2 bin 500 kişilik genç bir kadro ile bölgeye istihdam sağlıyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl, döviz kurunda önemli dalgalanmalar oldu.
Seçimlerden sonra bu dalgalanmaların stabil devam edeceğini düşünüyorum. Kredi ile borçlanarak kurulan pek çok yeni işletme açısından oldukça zorlu bir yıl olmasına rağmen, bu dalgalanmaları uluslararası organizasyonların bize sağladığı avantajla dengelediğimizi ve 2’nci yılımızda toplam ciroda yüzde 27 gibi bir oranda büyüme sağladığımızı söyleyebilirim.
2019 yılı sektör ve şirket açısından nasıl geçiyor? Kiralamalarda ne gibi farklılar uyguluyorsunuz?
2019 yılında ülke olarak daha çok dış kaynaklı ekonomik risklere karşı hazırlıklıyız. Sektörümüz belirli bir doygunluğa ulaştığı için, içinde bulunduğumuz koşullarda sektör genelinde stabil bir durum söz konusu.
Onun yerine ekonomik durgunluğa sebep olmadan işlerimizi istikrarlı şekilde devam ettirebilmenin yollarına odaklanmış durumdayız. Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi özelinde konuştuğumuzda ise, merkezi her an canlı tutarak ve ilgi gören kampanya ve etkinlikler düzenleyerek, hızlı şekilde sevilen, tercih edilen bir işletme olarak kabul gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. Bu elbette ki bizleri sevindiren bir unsur… Kiralamalarda bir yandan perakendecinin sektörüne ve durumuna uygun özgün çözümlere yönelirken, bir yandan da tüm kiracılarımız için adil çözümlere odaklanıyoruz.
Rakamlarla ifade edersek, AVM’de son durum nedir?
1’nci yılımızda 19 milyon ziyaretçi sayısına ulaşarak ciddi bir rekora imza attık, 2’nci yılımızda ilk yedi aylık giriş sayılarımıza baktığımızda bu hedefimizin 25 milyon ve üzeri ziyaretçi olmasını öngörüyoruz.
Bu yıl, 100 bini İranlı olmak üzere çevre ülke ve şehirlerden toplam 700 bin kişiyi bu festivale çekebilmemiz, önümüzdeki yıllarda hedefimizi büyütebilmemiz için bize güç veriyor. Erzurum’a Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır, Artvin ve Erzincan gibi çevre illerden gelen konuklar da aynı şekilde şehrin iç turizmde taşıdığı potansiyeli kanıtlaması açısından dikkate değer.
Markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Kendi kişisel zevklerimize göre değil, Doğu Anadolu’dayaşayan toplumun ya da başka ülkelerden gelen konuklarımızın beklentilerine göre ilerliyoruz. Ayrıca büyük bir ekonomik yapı olarak şehrin görmek istediği markaları bünyemize almak ve her yaş, cinsiyet ve gelir düzeyinden konuğa hitap edebilmek gibi önemli önceliklerimiz de var.
Konumlandırmada, sosyal sorumluluk projelerimiz, uluslararası alışveriş festivallerimiz ilk sırada yer alıyor. Hedefimiz ilk günden beri, Erzurum’da Erzurum’un sınırlarını aşan, dünya standartlarında, sosyal yaşamı canlandıran, şehre değer katan bir alışveriş merkezi olmak. Bu hedefe ilerlemek için yerel basın, ulusal basın ve hatta yurt dışındaki medya ve reklam platformlarının yanı sıra sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyoruz.
“DİĞER ÜLKELER İLE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”
“Geleceğe güçlü ilerlemek dediğiniz zaman, bu öncelikle başarılı bir büyüme grafiği çizebilmekle ilgili. Ancak biz daima karlılık hedeflerimizi, Erzurum’un kendi hedefleri ile uyumlu şekilde planladık.
Bundan sonrasında da yine aynı çizgide devam etmeyi düşünüyoruz. Turizmde nasıl İranlı turiste ulaşmak yolunda etkin adımlar attıysak, diğer ülkeler ile ticari ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Her an yeni etkinlikler, cazip kampanyalar hazırlıyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında ise eğitime ve spora destek vermek öncelikli hedeflerimiz arasında…”
KAMPANYALAR VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri konusunda son derece aktif bir şirketiz. 23 Nisan gibi
özel tarihlerde çocuklar için kitap ve oyuncak kampanyaları, ev kadınlarını desteklemek adına sergiler, kermesler, geleneksel sporlarımız ile ilgili turnuva sponsorlukları, yerel kulüplere verdiğimiz destekler, yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri arasında sayılabilir. Özellikle eğitim ve spor konusunda şehre, üzerimize düşen desteği vermek konusunda oldukça hevesliyiz.
• Bu yaza, alışverişi şansa dönüştürecek bir kampanya ile başladık. Ağustos ayından başlayıp Ocak ayında bitecek bu kampanyada verilecek hediyeler çok cazip… Fırın, televizyon, I-Phone telefon, buzdolabı gibi hediyelerin yanı sıra çıtayı iyice yükselttik ve her 100 TL’lik alışverişe ev çekilişimize katılma fırsatı sunduk.
• Türkiye’nin inşaat alanında en başarılı şirketlerinden olmanın avantajını da kullanarak, konuklarımıza ev sahibi olma fırsatı sunmaya karar verdik. Her 100 TL’lik alışverişe çekiliş için bir şans veriyoruz. Üstelik kampanya kapsamında televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, I-Phone telefon ve fırın gibi herkesin kazanmak isteyeceği pek çok farklı hediye seçeneği de var.
• Sosyal sorumluluk projeleri dışında hayata geçirdiğimiz son derece iddialı ve gelenekselleşmesini planladığımız organizasyonlarımız var. Bu yıl 2’nci kez gerçekleştirilen DAF’ı özellikle önemsiyoruz. Bu festival, adım adım daha fazla bilinirlik kazanıyor. Erzurum’un komşu ülkelerde de tanınan ve sevilen bir tatil rotası haline gelmesinde ve ticari potansiyelinin yükseltilmesinde büyük önem taşıyan bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz etkinlikte bu yıl geçtiğimiz yıldan daha fazla konuk ağırladık.
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