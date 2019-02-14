İhracat faktoringine daha fazla yöneldik

Şubat 14, 2019 0 Yorum 64 Okunma
İhracat faktoringine daha fazla yöneldik

Faktoring sektöründeki beş büyük şirketten biri olan TEB Faktoring, 2019’da büyümenin ihracattan gelmesini bekliyor.

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “TİM ile işbirliği yaptık ve şirketimizin faaliyetlerini daha çok ihracat faktoringine yönelttik” diyor.

Çağatay Baydar ile sektörü ve TEB Faktoring’in planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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