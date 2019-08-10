İhracata odaklanıp global marka olacak
Bu yıl yüzde 20 büyümeyle 920 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı planlayan Saray Holding, dünya markası olma hedefiyle yeni yatırımlara hazırlanıyor.
Sibel Atik
satik@ekonomist.com.tr
110 ülkeye ihracat yaptıklarını ve birçok ülkede pazar paylarının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu söyleyen Saray Holding Yönetim Kurulu Başkam Sami Özdağ, 2023’te 500 milyon dolarlık ihracat geliri hedeflediklerini açıklıyor.
60 yıl önce gıda toptancılığı ile temelleri atılan ve bugün gıdanın yanı sıra enerji, tarım, ambalaj gibi sektörlerde faaliyet gösteren Saray Holding, global bir marka olma hedefiyle büyüyor. Bu yıl yüzde 20 büyümeyle 920 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı planlayan holding, önümüzdeki süreçte ihracata odaklanacak.
Yurtdışında ilk adımı 1987 yılında atan şirket, geçen yıl yaklaşık 80 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2019 yılı için ihracatta yüzde 15 büyüme öngören Saray Holding, Amerika ve Rusya başta olmak üzere, yurtdışında pazarlama ve satış alanında yatırımlar yapacak.
Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ, 2023 yılında 500 milyon dolarlık ihracat geliri hedeflediklerini söylüyor. Enerji, süt ve tarım alanlarında bu yıl toplam 110 milyon dolarlık bir yatırıma imza atacaklarını belirten Sami Özdağ ile grubun markalaşma yolculuğunu ve gelecek hedeflerini konuştuk.
Şirketin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
Yıl 1961. Durhasan’ın Kamil olarak tanınan babamız Kamil Özdağ, Karaman’da bal, yağ, tereyağı, zeytin, peynir, bakliyat gibi gıda maddelerinin ticareti ile işin temellerini atıyor.
Kaliteden asla ödün vermeyen rahmetli babamız Özdağ o dönemde fark yaratarak, pazar yerinde önce borazan ve çığırtkan ile duyuru yaptı. Daha sonrasında ise belediye hoparlörü ile ürününü reklam ediyordu. Bu süreçte biz çocuklarına da ticareti öğretmeyi ihmal etmiyor.
Özdağ Kardeşler 1979 yılında temel gıda ürünleri toptan ve perakende satışları ve Saray şekerleme, çikolata, lokum, nikah şekeri satışı dükkanlarından şekerleme üretimine geçiş süreci yaşamış. 1981 yılında markasını Saray olarak birkaç ürün hariç tüm emtialarda tescil ettirdiği gibi 1990’lı yıllardan itibaren de 100’e yakın ülkede tescil ettirdi.
Rahmetli babamız gibi kaliteden ve yenilikçilikten ödün vermiyoruz ve 1996 yılında Durhasan’ın Kamilden gıda sektöründe markalı ürünler arasında ilk üçte olan ve gıdada dünya devi olmayı hedefleyen Saray Holding’i kurduk.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?
Bugün Saray Holding çatısı altında; yurtiçinde İstanbul, Karaman, Düzce, Kütahya, Kırklareli, Denizli ve Afyon olmak üzere yedi ilde ve yurt dışında Ukrayna, Suudi Arabistan’da faaliyet gösteriyoruz. Bünyemizde gıdadan mobilyaya ve teknolojiye kadar 17 ayrı iştirak bulunuyor.
Saray Grubu olarak 1987 yılında, birçok firma için ihracatın rüya olduğu dönemlerde ihracata başladık. 1995’te tanınmış marka unvanını aldık. 2010-2012 yıllarında yüzde 82 büyüme ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olduk.
2019 yılı büyüme hedefleriniz nelerdir?
Mevcut işlerimizi gerek verimlilik artırıcı otomasyonlar ile gerekse insan kaynaklarına yapacağımız yatırımlarla dikey olarak büyütmeyi planlıyoruz. 2019 yılında yüzde 20 büyüme ile 920 milyon TL ciro hedefliyoruz. Bu yıl bisküvi, çikolata, kek ve gofrette tüketicimize sunulacak kombine lezzetler alanında inovatif çalışmalara imza atacağız.
Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarınız devam edecek mi?
Ensar Elektronik ve Mekanik Endüstride makine üretimine ilave dijitalleşme ve yazılım yatırımları yapmaktayız. ABD ve Rusya başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve satış yatırımları yapıyoruz. Mevcut tüm şirketlerimizde dijitalleşme önceliklerimiz arasında.
Mevcut markalarımızı ve kurumsal altyapımızı tüketici ihtiyaçları ve teknolojik ve bilimsel gelişmelere ve de çevre dostu yaklaşımlara uygun daha da güçlendirerek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında daha da aktif rol üstlenmek var.
Tüketici ihtiyaçlarını araştıran ve insanlığın hizmetine yönelik katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler, hizmetler ve süreçlerle kanıtlanan bir iş yapış tarzını geliştirerek, sürdürülebilir rekabet avantajına ulaşmayı hedefliyoruz.
Stratejik kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması ve inovasyon mal ve hizmet üretimi yol haritalarının en güncel teknolojik trendlerle belirlenmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz. 2019 ve 2023’e göre projeksiyonlarımız ve beş yıllık planlarımız mevcut.
İhracat yapıyor musunuz? Hangi ülkelere odaklanıyorsunuz?
Grubumuzun bütün şirketleri üretici ve ihracatçı şirketlerdir. İhracat yaparak ülke ekonomisine önemli bir döviz girdisi sağlıyoruz. Grubumuz yaklaşık 110 ülkeye mal ve hizmet sunuyor. Bugün gıda grubunda Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Asya’ya 110’u aşkın ülkeye bisküvi, gofret, çikolata, kek, kraker ve şekerleme kategorilerinde ihracat yapıyoruz.
Elektronik ve mekanik endüstri alanında teknolojik makineler üreterek Avrupa, Orta Asya, Türki Cumhuriyetler, Güney Afrika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine tablet çikolata, bar, gofret, rulo gofret, kek gibi ürün gruplarını üretebilen anahtar teslim hatlar vekomple fabrikalar kuruyoruz.
2019 yılında ihracatta büyüme hedefiniz nedir?
Grubumuz 2018 yılında yaklaşık 110 ülkeye ihracat yaptı. Üretici ve ihracatçı şirketlerimizin toplam ihracatı 79 milyon dolara ulaştı. 2019 yılı için ihracatta yüzde 15 büyümeyi öngörüyoruz. Amerika ve Rusya başta olmak üzere, yurtdışı pazarlama ve satış yatırımlarımız var. 2023 yılı ve sonrası yıllarda ihracatı ise 500 milyon dolara ulaştırmayı planladık.
Türkiye’de ve dünyada markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Marka bir değerdir. Tüketici markadan bir değer bekliyor. Marka ile bir sınıf tanımlaması yapıyor. Marka bilinci ekonomik refah düzeyi yükseldikçe daha da oturacak. Markaya bir ruh vermeniz lazım. En önemlisi ise şemsiye markanızın güven duygusu, istikrar duygusu vermesi. Saray yıllardır güven veren bir marka. Dünyanın birçok ülkesinde baş aktör markalardan birisiyiz.
Birçok ülkede pazar payımız yüzde 50’nın üzerinde. Avrupa ve ABD’deki pazarlama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. O ülkelerin ulusal marketlerinde hakkımız olan yeri almayı hedefliyoruz.
Yılların birikiminin dünyaya açılması gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimizi markalı satmalıyız, fasonculuktan çıkıp marka olmakta ısrar etmek gerekiyor. Firmalar bu konuda ısrarcı olurlarsa emekleri boşa gitmeyecek, hatta daha hızlı yol alacaklardır.
Bizim hedefimiz dünyadaki bütün marketlerde, evlerde, çalışanların çekmecelerinde, çantalarında olmak. 2023’e kadar sadece Türkiye’de değil dünyada da lider konumuna gelmek istiyoruz.
Bunun için ne yapıyorsunuz?
Markalarımız aracılığıyla Turquality, Inosuit gibi projelerde yer alarak, uzun vadeli stratejilerle hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Bu noktada size Saray Holding’in öncü markalarından biri olan Saray Bisküvi’nin dahil olduğu İnovasyon Odaklı Mentörlük (INOSUIT) Projesi’nden örnek vermek isterim.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi kuruluşu İnovent’in, firmaların sürdürülebilir katma değer yaratarak ihracatını artırması amacıyla başlattığı INOSUIT Projesi’ne katılan Saray Bisküvi, hedeflerini büyütüyor.
Ayrıca bu proje Saray’ın stratejik kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması ve inovasyon yol haritalarının en güncel teknolojik trendlerle belirlenmesini de sağlıyor.
Bu proje inovasyon yönetimi sistematiğini daha da geliştirerek markamızın inovasyon kapasitesini de artıracak. Diğer yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaLİG katılımımız aslında inovasyona ne kadar önem verdiğimizin bir başka kanıtı.
ÖDÜL ZENGİNİ GRUP
• 11’inci Uluslararası Avrupa Kalite Ödülleri (11 th International Europe Award for Quality )
• Saray Bisküvi International Gold Star of Quality Ödülü
• Tüketici Kalite Ödülü
• ITQI tarafından “Choco Lips” için Üstün Lezzet Ödülü
• BID tarafından verilen Uluslararası Kalite Altın Yıldızı (International Gold Star for Quality)
• Marka itibarı ve değer performansı alanında ilk 5 markaya verilen “The One Awards 2016″ Bütünleşik Pazarlama Ödülü
• Greeneco 2016 Yılı En Büyük Yeni Yatırım Ödülü
• Uluslararası Lezzet ve Kalite Ödülü, iki altın yıldız (Offtime ve tahinli süt trünleri ile)
• Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TIM) organizatörlüğünde INOSUIT sertifikası alındı
• INOVALIG İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda “Inovasyon Organizasyon ve Kültürü” dalında 2’incilik ödülü alındı
• Saray LoveIt Kek Monde Selection Kalite Ödülü Valencia 2018
SARAY HOLDİNG’İN YATIRIM PLANLARI
• Denizli – Sarayköy – Tekke bölgesinde 2 bin 250 hektarlık jeotermal üretim alanında, yıllık 420 milyon Kwh’lık üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdüren Greeneco Enerji Elektrik Üretim şirketimizde 500 mgw ulaşacak yatırımlar serisinin devamı olacak.
• Tarım alanında Özdağ Tarım olarak yatırımlarımız sürecek. Mevcut yatırımımızı konjonktüre ve piyasa şartlarına göre 200-300 bin metrekareye kadar, salkım domatesi, çiçek serası ve farklı meyve çeşitlerinde büyütmeyi hedefliyoruz. Muz üretimi yatırım çalışmalarımızı başlattık. Yine Türkiye’de üretimi çok
fazla olmayan yaban mersini meyvesi üretimi için 120 bin metrekarelik bir alanda yatırım süreçlerimizi başlattık.
• Ayrıca yine kg/$ – kg/TL’de satış fiyatı yüksek olan, ülkemizde ve dünyada üretimi az olan ve niş ürün kategorisine giren sebze-meyve çeşitlerini üretmeyi hedefliyoruz. Bu projeler için araştırma ve geliştirme sürecimiz devam ediyor.
Süt ve süt ürünleri ile ilgili şirketimiz Milkman Süt’te mevcut yatırımları ikiye katlayacak yatırımlarımız olacak.
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