Türkiye’nin ilaçta küresel bir oyuncu olması için yoğun çalıştıklarını söyleyen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ‘’Ülke olarak ilaçta ama bilhassa biyobenzer ilaçta üretim üssü haline gelebileceğimize inanıyorum’’ diyor.

İlaç sektöründe 108 yıldır faaliyet gösteren ve 18 yıldır pazar liderliğini koruyan Abdi İbrahim, 2020 yılının zor ekonomik koşullarına rağmen yatırım yapmaktan geri kalmayarak dikkatleri üzerine çekti.

İsviçre’de kurulu 83 yıllık OM Pharma ilaç şirketini İsviçreli bir ortak girişim grubu ile birlikte satın alan Abdi İbrahim, böylece Avrupalı bir ilaç şirketiyle stratejik ortaklık kuran ilk ve tek Türk ilaç şirketi olarak tarihe geçti.

Önümüzdeki dönemde de yeni satın almalara sıcak bakan şirketin yönetim kurulu başkanı Nezih Barut, “AR-GE çalışmaları yürüten ve ciddi potansiyele sahip start up’lar ile olası bir satın alma durumunda bize önemli sinerjiler kazandırabilecek şirketler için her zaman yatırım olanaklarını takip etmeye devam ediyoruz” diyor.

Nezih Barut, ilaç sektörüne ilişkin değerlendirmelerinden 2021 ajandalarına kadar pek çok sorumuzu yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.