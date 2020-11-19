Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilecek. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Bu yarışma, kadın girişimcilerin neler başarabildiklerini göstermelerini sağlarken, diğer kadınlara da ilham oluyor” diyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, bu yıl 14’üncü kez yapılacak.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, kadın girişimcilere ayrı bir parantez açan bu yarışma, aynı zamanda içerisinden çıkardığı başarı hikayeleriyle bir rol model görevi de görüyor.

Bu yıl 15 Aralık’a kadar başvuruların devam edeceği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananları, 5 Mart 2021’de İstanbul’da düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Bu yarışma, kadın girişimcilerin neler başarabildiklerini kendilerine ve tüm Türkiye’ye göstermelerini sağlarken, diğer kadınlara da ilham kaynağı oluyor.

Yarışma için bugüne kadar rol model ve ilham kaynağı olan binlerce kadın girişimcinin başarı hikayesinin tüm Türkiye’ye duyurulmasında büyük pay sahibi demek, yanlış olmaz” diyor.

Cemal Onaran’ın sorularımıza verdiği yanıtlar Ekonomist’in bu haftaki sayısında