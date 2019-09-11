Kadın girişimcilerin sayısını artırdık
Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda başvuru süresi 15 Eylül’e kadar uzatıldı.
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Bu yarışma Türkiye’deki kadın girişimci sayısının artmasına vesile oldu” diye konuşuyor.
Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, bu yarışmanın kadın girişimci sayısının artmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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