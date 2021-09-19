Damat Tween ve D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran Orka Holding, yurtiçi ve yurtdışı büyüme planlarına hız verdi. Giresun’da OSB’de 30 milyon TL’lik yatırım planladıklarını söyleyen Orka Holding YKB Süleyman Orakçıoğlu, bu yatırımla yüzde 50 kapasite artışı olacağını belirtiyor.

Damat Tween ve D’S Damat’ı bünyesinde bulunduran erkek giyim sektörünün önemli oyuncularından Orka Holding, zorlu pandemi dönemini fırsata çevirmeyi başardı. Şirket, 2021’i 2019’a göre yüzde 20’nin üzerinde büyümeyle kapatarak 850 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Ertelenmiş talebin ve projelerin 2022’de hayata geçirileceğini düşünüyorum. 2022’de her şey normal olursa biz kesinlikle yüzde 40 büyüme hedefliyoruz” diyor. Ayrıca şirket büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Giresun’da organize sanayi bölgesinde 30 milyon TL’lik yatırım planladıklarını söyleyen Orakçıoğlu, 2022’de yapılacak bu yatırımla yüzde 50 kapasite artışı olacağını belirtiyor.

Orakçıoğlu ile perakende sektörünü ve şirketin büyüme hedeflerini konuştuk.

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