Online mağazacılıkta büyüyeceğiz
İç mimarlar ve tasarımcılarla başlattıkları işbirliklerini çoğaltarak büyümeye devam edeceklerini belirten Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, online mağazacılıkta da büyüme ve gelişme süreçlerini devam ettirmek istediklerini söyledi.
Çapan, “2020 yılında online mağaza ciromuzun artış ivmesinin daha da hızlanmasını bekliyoruz” dedi. Tepe Mobilya 1969 yılında Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı öncülüğünde, Bilkent Holding’e bağlı olarak operasyonlarına başladı.
Tepe Home Mağazaları ise 1997 yılında Türkiye’de mobilya ve ev aksesuarı perakendeciliği alanında faaliyet gösteren ilk ve en büyük mağazalar zinciri olarak kuruldu.
Günümüzde, 60 bin metrekare alan üzerinde kurulmuş olan ve dünya standartlarında üretim yapan tesisleri ile Türkiye genelinde toplam 17 noktada, 47 bin metrekarenin üzerinde satış alanında; 5 binin üzerindeki ürün çeşitliliği ile hizmet veriyor.
Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan’la şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk.
Tepe Home’un hedefleri arasında neler var?
Öncelikli hedefimiz mimarlar, iç mimarlar ve tasarımcılarla başlattığımız iş birliklerini çoğaltarak, pazarda sunduğumuz fonksiyonel çözümlerle öne çıkan bir partner olmak. Değişen trendler, farklı yaşam tarzları nedeniyle daima yenilenmemiz ve gelişmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
Konut, ofis, otel, eğitim kurumları ve benzeri projelerde çözüm ortaklığı çalışmalarımıza yoğunlaşıyoruz. 2020’nin Tepe Home Projeli İşler bölümümüzün cirodan büyük pay aldığı bir dönem olmasını planlıyoruz. Bunun yanı sıra perakende mağazacılık alanında da daha fazla tüketiciye ulaşmak için yeni satış noktaları açmayı sürdürüyoruz.
Ayrıca yepyeni koleksiyonlarımızı tüketicimize satın alma deneyimini özelleştirerek sunuyoruz. Aynı zamanda online mağazacılıkta da büyüme ve gelişme sürecimiz devam ediyor. Koleksiyonlarımızın bir bölümünü web sitemiz üzerinden Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz.
Online mağazacılık alanında büyümek, sunduğumuz ürün çeşitliliğini artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. 2020 yılında online mağaza ciromuzun artış ivmesinin daha da hızlanmasını bekliyoruz.
Çağdaş tasarımlara önem veriyorsunuz. Tasarımcılarınızı hangi kriterlere göre seçiyorsunuz?
Tepe Home’un temel ilkelerinden biri olan müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızı tasarımlara da yansıtıyoruz. Çünkü ihtiyaçlar ve istekler daima evrimleşiyor ve gelişiyor.
Örneğin hızlanan şehir hayatı, dekorasyon eğilimlerinde fark edilir bir değişimi de beraberinde getirdi. Daha küçük metrekarelerde hem konforu hem de fonksiyonelliği bir arada sunan seçeneklere yönelim arttı. Daha modern hayat tarzları öne çıkarken, dekorasyona olan ilgi ve bilginin de artması ile beraber bilinçli, global trendleri takip eden bir tüketici grubu oluştu.
Biz de bu beklentiyi anlayan, müşterilerimizin nabzını tutan ve aynı zamanda farklı zevklere hitap eden tasarımcılarla çalışıyoruz. Kendini her zaman geliştiren ve daha iyisini yapmanın arayışında olan bireylerle çalışmak Tepe Home’un önemli prensiplerinden biridir.
Uluslararası markalarla rekabette sizi ön plana çıkan unsurlarınızı anlatır mısınız?
Uluslararası markalara baktığımızda en önemli avantajımız müşterimizin markamıza karşı duyduğu güven ve bağlılık. Bunun dışında tüm dekorasyon ihtiyaçlarını bir çatı altında sunmamız, kalite anlayışımız ve portföyümüzde her müşterinin stiline uygun ürünler bulundurmamız da Tepe Home’u diğer markalardan farklı bir yere taşıyor.
Aynı zamanda güçlü kurumsal altyapımız, insana saygı prensibini benimseyen kurum kültürümüz, eğitime verdiğimiz destek, tam entegre üretim tesislerimiz ve Bilkent Holding Grup şirketlerinden biri oluşumuz ile diğer markalardan net olarak ayrışıyoruz.
Müşterilerimizin hayatına yaratıcı çözümler sunmaya devam edeceğimiz memnuniyet odaklı bakış açımızın yanı sıra alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için sürdürdüğümüz yeni projelerimizle de fark yaratmaya devam edeceğiz.
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