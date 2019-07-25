Pazardan daha fazla büyümeyi hedefledik
Lenovo, kur oynaklıkları nedeniyle dengeli büyümeye odaklandı.
Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu, “Makul kazanç yaratmayı ve pazardan daha fazla büyümeyi hedefledik” diyor.
Şirket bu yıl oyun, iş istasyonları ve online kanala yatırım yapmayı planlıyor.
Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu ile pazar beklentileri ve Lenovo’nun gelecek planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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