Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, pandemi sürecinde üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını aktarıyor.

Türkiye’nin reformlarını üretimi destekleyecek yönde yapması gerektiğini aktaran Özilhan, bunun için tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini söylüyor.

İş yaşamında 60 yılı geride bırakan duayen iş insanı Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, pandemi sürecinde şirketlerin ve sanayicilerin özellikle toplumsal sorumluluk ve dayanışma anlamında önemli bir performans gösterdiklerini düşünüyor.

Bu zorlu süreçte 80 bin çalışanla Türkiye’nin istihdam şampiyonu gruplarından birine kaptanlık yapmasının yanı sıra önde gelen iş örgütlerinden TÜSİAD’ın yüksek istişare konseyi başkanlığı görevini de yürüten Özilhan, 2021 yılına dair beklentilerini anlattı.

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