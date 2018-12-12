Sağlık alanında teknopark kuracağız
İstinye Üniversitesi, sağlıkta Türkiye’nin en rekabetçi üniversitesi olmayı hedefliyor.
Rektör Prof. Dr. Melih Bulu, “Sağlık mühendisliği ağırlıklı bir teknopark kuracağız.
Burada üretilen cihazları, teknolojileri ve yerli ilaçları dünyaya satacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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