Sağlık alanında teknopark kuracağız

Aralık 12, 2018 0 Yorum 108 Okunma
Sağlık alanında teknopark kuracağız

İstinye Üniversitesi, sağlıkta Türkiye’nin en rekabetçi üniversitesi olmayı hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Melih Bulu, “Sağlık mühendisliği ağırlıklı bir teknopark kuracağız.

Burada üretilen cihazları, teknolojileri ve yerli ilaçları dünyaya satacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap