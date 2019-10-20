Sektör 5G ile daha da büyüyecek
Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ortamındaki uygulamaların duyduğu tam zamanlı lokasyon ihtiyacının 5G ile birlikte daha da belirginleşeceğini belirten Netcad CEO’su Ali Güven,”Tüm harita planlama veri ve uygulamaları buluta çıkacak.
Sektör kendisine böyle çok verimli bir gelişme alanı buldu ve tüm dünyada oluşan bu trende Türkiye de tabii ki ayak uyduracak” diyor.
Netcad bu sene 30’uncu yaşını kutlayan Türkiye’nin önemli GIS (Geographical Information Systems) firmalarından biri…
Netcad, harita, kadastro, planlama, kamulaştırma, toplulaştırma, yol, baraj, tünel tasarımı, tarım, ormancılık gibi planlama ve altyapı alanlarına yönelik çok karmaşık uygulamaları çok daha doğru, kolay ve hızlı yapmayı sağlayan yazılımlar üretiyor.
Netcad CEO’su Ali Güven, hem sektörün hem de şirketin geleceğini anlatıyor.
Haritacılık ve planlama konusunda Türkiye’de pazar büyüklüğü her yıl daha da büyüyor, sektörün büyüme trendini yorumlar mısınız?
Haritacılık ve planlama aslında içinde başka öğelerin de olduğu ‘akıllı şehirler kavramı’nın içine giriyor. O durumda da kat be kat büyüyen bir pazar bizi bekliyor. Çünkü ‘tam zamanlı lokasyon bilgisi’ ihtiyacı olmayan herhangi bir uygulama yok.
Ayrıca 5G’nin gelmesi ile bu ihtiyaç daha da belirginleşecek. Planlama fonksiyonları ‘statik’ten ‘dinamik’e geçecek ve IOT sayesinde büyük veri analizi ve yapay zekâ ile başka bir yöne evrilecek. Ayrıca tüm haritalar sanal ve artırılmış gerçeklik ile güçlendirilecek. Ve tüm harita planlama veri ve uygulamaları buluta çıkacak. Sektör kendisine böyle çok verimli bir gelişme alanı buldu ve bu trende Türkiye de tabii ki ayak uyduracak.
Netcad firmasının kuruluş hikayesini anlatır mısınız?
Netcad, belediyelerde, kamu kurumlarında ve özel sektörde konum bilgisine bağlı tüm uygulamalarda pazar lideri, kendi kategorisini yaratmış bir yazılım şirketi. Netcad ayrıca 2017-18 yılları İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması CBS kategorisi birincisi. Bu lider konumu ve inovatif yaklaşımları sonucunda 2016 yılı sonunda Taxim Capital tarafından yatırım alan bir şirket. Dünya devlerine rağmen ülkemizde açık arayla pazar lideri.
Pardus geçişi ile ilgili aksiyon planınız nedir?
İlk yerli ve milli CAD ve GIS yazılımı olan Netcad’in, Pardus işletim sistemi etrafında şekillenen ‘yazılımda millileşme’ hareketine kayıtsız kalması elbette beklenemez. Netcad bu konuda da inisiyatif alıp üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir. Netcad’in bu konudaki yol haritası hazırdır, ancak milli menfaatlerimize göre de uyarlanmaya ve değişime açıktır.
Kaba hatlarıyla bu yol haritasını özetleyecek olursak: Öncelikle web tabanlı yazılımlarımızda (Netgis Ser-ver) Netcad çizim dosyalarını (NCZ) doğrudan yayınlama hedefi üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda hatırı sayılır bir gelişme kaydettik. Kurumsal kullanıcılarımız yakın bir zamanda hazırladıkları Netcad çizimlerini tarayıcı ortamında doğrudan görüntüleyebilecekler.
Bireysel kullanıcılar için yol haritası nedir?
Bu teknolojiyi bireysel kullanıcılarımıza da açmak; web üzerinden ve hatta mobil ortamda, sahada Netcad çizimlerini görüntüleyebilecekleri teknolojik altyapıyı da geliştiriyoruz. Masaüstü yazılımlarımız, dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilecek seviyede bir çok modül içeriyor ve bu modüller yıllardır günün ve sahanın ihtiyaçlarına göre geliştiriliyor.
Bu geniş spektruma yayılmış yazılım envanterini platform bağımsız hale getirmek de uzun ve zahmetli bir iştir. Ancak, Netcad bu konuda da elini taşın altına koymuş ve masaüstü yazılımlarının, öncelikle ana modülle başlayarak taşınabilir (platform bağımsız) olabilmesi için gerekli adımları atmaya başlamıştır.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?