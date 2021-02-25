Pandemi döneminde en büyük darbeyi yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan yeme-içme sektörü aldı. 2020 yılında defalarca açılıp kapanan restoranlar, kasım ayından bu yana sadece paket servis yapabiliyor.

Happy Moon’s, Manhattan Cafe ve Bob’s markaları bünyesinde barındıran Türkiye’nin önemli restoran zincirlerinden Happy Moon’s Grup, tüm bu olumsuz tabloya rağmen 2021’de büyümeye devam etmeyi hedefliyor.

“Mekanlar açıldığı zaman müşteri gelir mi diye bir kaygımız yok. İnsanlar sıkıldığı için gelecekler diye düşünüyoruz” diyen Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, bu yıl hem mağazalaşmaya hem de dijitalleşmeye 40-45 milyon TL kaynak ayıracaklarını söylüyor.

Fiziksel koşulları uygun restoranların açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyleyen Hüseyin Aymutlu, buna karşın pandemi sonrasında sektördeki işletmelerin yüzde 30-40’ının bir daha açılmayacağını dile getiriyor.

Aymutlu’ya yeme içme sektörünün geleceğini ve grubun pandemi dönemi stratejilerini sorduk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.