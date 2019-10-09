Tarımda girişimcilerle kontratlı büyüyeceğiz
Türkiye’nin 80 bin çalışanla en fazla istihdam sağlayan gruplarından biri olan ve 42 milyar TL ciroya sahip bulunan Anadolu Grubu, yeni yapılanmayla genç şirketlerini tek çatı altında topladı.
Her biri en fazla 10 yıllık bir geçmişe sahip olan tarım, enerji, gayrimenkul şirketlerinin başına ise Demir Şarman getirildi.
Anadolu Grubu Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı Demir Şarman, grubun stratejik önem verdiği ve bugüne dek Brezilyalı ortağı Cutrale ile 350 milyon dolarlık yatırım yaptığı tarım alanında önemli adımlar atmaya devam edeceklerini söylüyor.
Ancak artık yeni arazi almak yerine girişimlerle kontrat yaparak büyüme yoluna gideceklerini kaydediyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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